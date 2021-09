Nikaragujského opozičného aktivistu postrelili, je v kritickom stave

San José 13. septembra (TASR) - Vodcu nikaragujskej opozičnej skupiny v Kostarike postrelili a je v kritickom stave. S odvolaním sa na vyjadrenie jeho rodinných príslušníkov a nikaragujských aktivistov o tom v pondelok informovala agentúra AFP.



Joao Maldonado je jedným zo zakladateľov takzvanej nikaragujskej exilovej jednotky (UEN). V Kostarike žije od roku 2018. Usadil sa tam po tom, ako po protestoch proti ľavicovej vláde nikaragujského prezidenta Daniela Ortegu utiekol zo svojej vlasti, rovnako ako tisícky ďalších aktivistov.



"Bolo mi umožnené vidieť ho teraz (v nedeľu popoludní), bol pod sedatívami. Je v stabilnom, no kritickom stave," povedala Maldonadova manželka aktivistom z UEN na virtuálnom stretnutí.



Maldonadovi blízki priatelia uviedli, že aktivistu postrelili na predmestí kostarickej metropoly San José, keď cestoval v aute so svojim šéfom. "Prišli k nim dvaja muži na motorke. Jeden z nich vystúpil, vytiahol zbraň a začal strieľať na Joaoa Maldonada... Joaa zasiahli štyri výstrely, dva do ľavej ruky, ďalší do hrude a posledný do boku, ak si dobre pamätám," povedal na virutálnom stretnutí UEN jeden z členov tejto skupiny, Marlon Medina. Ďalší z aktivistov, ktorý s Maldonadom v aute cestoval, uviedol, že bolo až "neuveriteľné" vidieť zúrivosť, s akou na aktivistu útočník strieľal. Dodal pritom, že jednoznačne išlo o cielený útok.



K útoku došlo v čase silnejúcich politických represií v susednej Nikarague, kde počas posledných mesiacov zadržali už viac ako 34 opozičných politikov vrátane siedmich uchádzačov o kandidatúru v prezidentských voľbách. Súčasný prezident Nikaraguy Daniel Ortega sa vo voľbách naplánovaných na 7. novembra bude uchádzať už o štvrté po sebe idúce funkčné obdobie.



Od protestov proti Ortegovej vláde z roku 2018 utieklo do susednej Kostariky vyše 80.000 Nikaragujčanov. Ich počet sa zvýšil v ostatných troch mesiacoch, keď sa Ortegova vláda zamerala na potlačenie opozície v krajine, uvádza agentúra Reuters.