V Kostarike zaistili tri tony kokaínu

San José 13. októbra (TASR) – Takmer tri tony kokaínu zhabali kostarické úrady na kontajnerovej lodi kotviacej v prístave v meste Moín ležiacom na pobreží Karibského mora. S odvolaním sa na pondelňajšie vyhlásenie kostarického ministra pre verejnú bezpečnosť Michaela Sota o tom v utorok informovala agentúra DPA.



Droga bola rozdelená do 2903 balíčkov, z ktorých každý vážil zhruba kilogram. Nachádzala sa v zásielke banánov smerujúcej do belgického prístavného mesta Antverpy. V súvislosti s týmto nálezom dosiaľ nikoho nezadržali. DPA uvádza, že ak by v tomto roku došlo v Kostarike ešte k ďalšiemu podobnému nálezu, mohol by to byť čo sa týka množstva skonfiškovaných drog rekordný rok.



K zaisteniu obdobného kontrabandu, a to 1,5 tony kokaínu v hodnote vyše 31 miliónov eur, došlo v ostatných dňoch aj v neďalekom Salvádore. Informoval o tom tamojší minister spravodlivosti Rogelio Rivas s tým, že takéto množstvo drogy objavili v dvoch kamiónoch. Oboch vodičov pochádzajúcich z Nikaraguy zatkli.



Jeden kamión zastavili úrady v juhosalvádorskom meste Zacatecoluca a druhý v meste El Amatillo ležiacom na východe krajiny pri hraniciach s Hondurasom.