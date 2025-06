V Kostarike zastrelili kritika nikaragujskej vlády Roberta Samcama

Moravia 20. júna (TASR) — Penzionovaného dôstojníka nikaragujskej armády Roberta Samcama, ktorý ostro kritizoval autoritárskeho prezidenta Nikaraguy Daniela Ortegu, zastrelili vo štvrtok v susednej Kostarike. Oznámila to jeho rodina, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



„Nečakali sme to, nedokázali sme si to predstaviť,“ povedala AFP Samantha Jirónová, adoptívna dcéra 66-ročného Samcama žijúca v Madride.



Roberto bol „silným hlasom“, ktorý priamo kritizoval Ortegovu diktatúru, povedala novinárom v San José Samcamova manželka Claudia Vargasová. Do Kostariky ušla s manželom v roku 2018, keď sa konali protesty proti Ortegovej vláde, ktoré boli násilne potlačené a podľa OSN si vyžiadali viac ako 300 obetí.



Samcama zastrelili v jeho dome v kostarickej metropole San José muži vydávajúci sa za doručovateľov balíkov. Podľa Jirónovej vystrelili na jej otca osemkrát. Šéf kostarickej justičnej polície Randall Zuniga uviedol, že útočníci využili skutočnosť, že Samcamov dom nebol ráno strážený.



Nikaragujskí ľudskoprávni aktivisti a exiloví disidenti z vraždy okamžite obvinili Ortegu a jeho manželku Rosariz Murillovú, ktorá je viceprezidentkou.



„Je to akt zbabelosti a politickej pomsty nikaragujskej diktatúry,“ napísal na sieti X bývalý veľvyslanec Nikaraguy v Organizácii amerických štátov Arturo McFiels žijúci v exile v USA.



Ortega, bývalý líder odbojovej organizácie Sandinovský front národného oslobodenia (FSLN), ktorý v roku 1979 zvrhol diktatúru rodu Somozovcov, je pri moci od roku 2007 a v roku 2021 sa začalo jeho štvrté funkčné obdobie v rade. Spojené štáty a Európska únia spochybnili legitímnosť týchto volieb a na Nikaraguu uvalili sankcie.



Spolu so svojou manželkou Ortega postupne získal kontrolu nad celým štátnym aparátom. V posledných rokoch v Nikarague uväznili stovky skutočných i predpokladaných oponentov vlády. Vláda od roku 2018 zakázala viac ako 5000 mimovládnych organizácií. Tisíce Nikaragujčanov utiekli do exilu, väčšina nezávislých a opozičných médií pôsobí v zahraničí.



V januári minulého roka bol v San José spolu so svojou priateľkou postrelený ďalší predstaviteľ nikaragujskej opozície žijúci v Kostarike Joao Maldonado. Obaja utrpeli vážne zranenia. Motív tohto útoku bol predmetom mnohých špekulácií.