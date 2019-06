V kostole horeli spovednice, turista ich uhasil svätenou vodou

Podozrivý podpaľačský útok odohral ešte 12. júna.

Viedeň 19. júna (TASR) - Viedenský kostol dominikánskeho rádu zachránil pred možnou pohromou turista, ktorý keď zbadal, ako horia dve spovednice, neotáľal a vydal sa do boja s plameňmi. Uhasil ich svätenou vodou, informovala v stredu agentúra AP.



Podľa nej sa podozrivý podpaľačský útok odohral ešte 12. júna. Rozsah škôd nie je dosiaľ známy.



Predstavený dominikánov vo Viedni Günter Reitzi však uviedol, že sa to mohlo skončiť oveľa, oveľa horšie. "Som vďačný za to, že sa oheň ďalej nešíril," poznamenal.



Viedenský hasičský zbor pre AP uviedol, že keď po ohlásení požiaru dorazili na miesto hasiči, nebolo už čo ratovať - požiar bol uhasený.



Polícia prípad vyšetruje, ale nemá zatiaľ informácie o štátnej príslušnosti turistu - záchrancu svätostánku dominikánov.