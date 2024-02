V kostole v Houstone začala strieľať žena, policajti ju zneškodnili

Houston 12. februára (TASR) — Dvaja policajti zabili v nedeľu ženu, ktorá začala strieľať v megakostole Lakewood Church v Houstone v americkom štáte Texas. Informovala o tom agentúra Reuters.



Žena vo veku okolo 30 rokov ozbrojená dlhou zbraňou vstúpila do kostola v sprievode dieťaťa vo veku približne päť rokov krátko pred 14.00 h miestneho času (21.00 SEČ) a začala strieľať, povedal novinárom šéf houstonskej polície Troy Finner.



Dvaja policajti, ktorí v tom čase neboli v službe, ženu zneškodnili skôr, ako stihla niekoho zabiť. Pri streľbe utrpeli zranenia dvaja ľudia — dieťa, ktoré prišlo so ženou, a muž vo veku okolo 50 rokov.



Postrelené dieťa je v kritickom stave, uviedol Finner. Dodal, že polícia zisťuje, v akom vzťahu boli žena a dieťa.



V kostole s kapacitou 16.000 miest sa v okamihu streľby pripravovala bohoslužba v španielskom jazyku. Žena sa tiež vyhrážala, že má bombu, čo prinútilo políciu, aby prehľadala jej batoh a vozidlo, ale žiadna výbušnina sa nenašla.



Kostol Lakewood Church je jedným z najväčších evanjelických zborov v USA. Založil ho protestantský kazateľ John Osteen v budove opusteného skladu v máji 1959. V súčasnosti sú jeho hlavnými duchovnými pastiermi jeho najmladší syn Noel Osteen s manželkou Victoriou. Tamojšie bohoslužby navštívi každý týždeň okolo 45.000 ľudí. Osteenove podcasty a rozhlasové programy sledujú milióny ľudí nielen v USA.



"Nechápeme, prečo sa tieto veci dejú, ale Boh to má pod kontrolou," povedal Osteen v reakcii na streľbu. "Zostaneme silní. Budeme pokračovať," dodal.