V krajinských voľbách v Porýní-Falcku zvíťazila CDU,ukazujú exit polly
SPD vládne v Porýní-Falcku už 35 rokov, čo sa v prípade potvrdenia prognóz môže zmeniť
Autor TASR
Berlín 22. marca (TASR) - Vo voľbách v západonemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko zvíťazili v nedeľu kresťanskí demokrati (CDU) spolkového kancelára Friedricha Merza pred svojimi koaličnými partnermi zo sociálnodemokratickej strany SPD. Výrazné zisky zaznamenala aj krajná pravica. Vyplýva to z prognóz, ktoré po zatvorení volebných miestností zverejnili verejnoprávne televízie ARD a ZDF, informuje TASR podľa agentúr DPA a AFP.
SPD vládne v Porýní-Falcku už 35 rokov, čo sa v prípade potvrdenia prognóz môže zmeniť. Podľa exit pollov získala CDU 30,5 percenta hlasov a SPD klesla na 27 percent, čo je jej historicky najnižší výsledok v tejto spolkovej krajine.
Na tretie miesto sa dostala s 20 percentami pravicovo populistická Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá svoj zisk viac ako zdvojnásobila a dosiahla dosiaľ najlepší výsledok v niektorej zo západonemeckých spolkových krajín.
Do krajinského snemu by sa podľa prognóz mali dostať aj Zelení, zatiaľ čo Slobodní voliči a strana Ľavica sú tesne pod päťpercentnou hranicou. Liberáli z FDP budú musieť po desiatich rokoch vo vládnej koalícii z krajinského parlamentu odísť.
Potvrdenie takýchto výsledkov by bolo úľavou pre CDU dva týždne po nepríjemnej porážke v susednom Bádensku-Württembersku, kde ich porazili Zelení. Podľa DPA sa v Porýní-Falcku črtá tzv. veľká koalícia kresťanských a sociálnych demokratov podobne ako na spolkovej úrovni, pretože iné možnosti sú matematicky, alebo v prípade AfD politicky, vylúčené.
Možné problémy by sa mohli objaviť v spolkovej koalícii v Berlíne, a to pred chúlostivými diskusiami o nevyhnutných sociálnych reformách. V septembri sa budú okrem toho konať voľby v Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Predpomoransku, v ktorých by mohla s veľkým náskokom vyhrať AfD.
