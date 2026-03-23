V krajinských voľbách v Porýní-Falcku zvíťazila CDU pred SPD
Hoci SPD vládne v Porýní-Falcku už 35 rokov, v porovnaní s rokom 2021 stratila takmer desať percentuálnych bodov a dostala iba na 25,9 percenta hlasov.
Autor TASR
Mainz 22. marca (TASR) — V nedeľňajších voľbách do parlamentu v nemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko zvíťazili kresťanskí demokrati (CDU) spolkového kancelára Friedricha Merza pred koaličnou Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD). Výrazné zisky zaznamenala aj pravicovo populistická Alternatíva pre Nemecko (AfD). Vyplýva to z konečných výsledkov zverejnených v nedeľu krátko pred polnocou, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.
Hoci SPD vládne v Porýní-Falcku už 35 rokov, v porovnaní s rokom 2021 stratila takmer desať percentuálnych bodov a dostala iba na 25,9 percenta hlasov. V Porýní-Falcku tak dosiahla historicky najhorší výsledok. Predsedom krajinskej vlády je len od júla 2024 Alexander Schweitzer, ktorý bol v týchto voľbách prvýkrát lídrom kandidátky.
CDU s lídrom kandidátky Gordonom Schniederom získala 31 percent hlasov, čo jej o 3,3 percenta viac ako pred piatimi rokmi.
Na treťom mieste skončila Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá dostala 19,5 percenta hlasov a svoj zisk z roku 2021 (8,3 percenta) viac ako zdvojnásobila. Dosiahla dosiaľ najlepší výsledok v niektorej zo západonemeckých spolkových krajín.
Do krajinského snemu v Mainzi sa dostali aj Zelení, ktorí boli predtým súčasťou koaličnej vlády. Tentoraz získali 7,9 percenta hlasov, čo je pokles o 1,4 percenta.
Z parlamentu po piatich rokoch vypadla Slobodná demokratická strana (FDP), keďže ziskom 2,1 percenta neprekročila potrebné päťpercetné kvórum. Rovnaký osud postihol aj stranu Slobodní voliči (4,2 percenta). Vstup do parlamentu tesne unikol strane Ľavica (4,4 percenta).
CDU bude mať v novom parlamente 39 kresiel, SPD 32, AfD 24 a Zelení desať. Keďže CDU získala viac priamych mandátov, ako by mala nárok na základe celkových výsledkov volieb, počet poslancov nového krajinského parlamentu sa zvýši zo 101 na 105.
Tieto výsledky sú úľavou pre CDU dva týždne po voľbách v susednom Bádensku-Württembersku, kde ju porazili Zelení. Desať rokov vládla Porýní-Falcku koalícia SPD, Zelených a FDP. Teraz sa črtá vznik tzv. veľkej koalícia kresťanských a sociálnych demokratov podobne ako je tomu na spolkovej úrovni. Táto koalícia by mala jasnú väčšinu 71 zo 105 kresiel. Iné koalície sú buď matematicky, alebo – v prípade AfD – politicky vylúčené.
Volebná účasť dosiahla v Porýní-Falcku 68,5 percenta, čo je viac ako vo voľbách v roku 2021 (64,3 percenta) Nemecko čakajú tento rok v septembri ešte voľby v Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Predpomoransku, v ktorých by mohla s veľkým náskokom zvíťaziť AfD.
Hoci SPD vládne v Porýní-Falcku už 35 rokov, v porovnaní s rokom 2021 stratila takmer desať percentuálnych bodov a dostala iba na 25,9 percenta hlasov. V Porýní-Falcku tak dosiahla historicky najhorší výsledok. Predsedom krajinskej vlády je len od júla 2024 Alexander Schweitzer, ktorý bol v týchto voľbách prvýkrát lídrom kandidátky.
CDU s lídrom kandidátky Gordonom Schniederom získala 31 percent hlasov, čo jej o 3,3 percenta viac ako pred piatimi rokmi.
Na treťom mieste skončila Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá dostala 19,5 percenta hlasov a svoj zisk z roku 2021 (8,3 percenta) viac ako zdvojnásobila. Dosiahla dosiaľ najlepší výsledok v niektorej zo západonemeckých spolkových krajín.
Do krajinského snemu v Mainzi sa dostali aj Zelení, ktorí boli predtým súčasťou koaličnej vlády. Tentoraz získali 7,9 percenta hlasov, čo je pokles o 1,4 percenta.
Z parlamentu po piatich rokoch vypadla Slobodná demokratická strana (FDP), keďže ziskom 2,1 percenta neprekročila potrebné päťpercetné kvórum. Rovnaký osud postihol aj stranu Slobodní voliči (4,2 percenta). Vstup do parlamentu tesne unikol strane Ľavica (4,4 percenta).
CDU bude mať v novom parlamente 39 kresiel, SPD 32, AfD 24 a Zelení desať. Keďže CDU získala viac priamych mandátov, ako by mala nárok na základe celkových výsledkov volieb, počet poslancov nového krajinského parlamentu sa zvýši zo 101 na 105.
Tieto výsledky sú úľavou pre CDU dva týždne po voľbách v susednom Bádensku-Württembersku, kde ju porazili Zelení. Desať rokov vládla Porýní-Falcku koalícia SPD, Zelených a FDP. Teraz sa črtá vznik tzv. veľkej koalícia kresťanských a sociálnych demokratov podobne ako je tomu na spolkovej úrovni. Táto koalícia by mala jasnú väčšinu 71 zo 105 kresiel. Iné koalície sú buď matematicky, alebo – v prípade AfD – politicky vylúčené.
Volebná účasť dosiahla v Porýní-Falcku 68,5 percenta, čo je viac ako vo voľbách v roku 2021 (64,3 percenta) Nemecko čakajú tento rok v septembri ešte voľby v Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Predpomoransku, v ktorých by mohla s veľkým náskokom zvíťaziť AfD.