V Krasnodare chcú radšej park ako chrám za padlých vo vojne
Autor TASR
Londýn/Moskva 16. decembra (TASR) - Plány na výstavbu pravoslávneho chrámu na počesť ruských vojakov padlých vo vojne, ktorý by mal stáť v parku pri rieke v juhoruskom meste Krasnodar, vyvolali protest miestnych obyvateľov. Tí dokonca verejne apelovali na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby realizácii projektu zabránil, informovala v utorok agentúra Reuters, píše TASR.
Vo vyhlásení, ktoré pred kamerami v rámci verejného zhromaždenia na sídlisku Jubilejnyj prečítal jeden z miestnych obyvateľov, ľudia vyzývajú Putina, aby zachoval park pri rieke Kubaň ako zelené priestranstvo pre tamojšie deti.
„Nie sme proti náboženstvu. Sme za zákon,“ povedal nemenovaný muž. „Úrady nás nepočúvajú. Sme nútení kričať. Jubilejnyj je proti,“ dodal.
Toto verejné zhromaždenie sa konalo 30. novembra. Protesty akéhokoľvek druhu sú v Rusku ojedinelé a Rusko od invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zintenzívnilo zásahy proti prakticky všetkým formám disentu.
Úrady uviedli, že plánovaný kostol bude zasvätený „hrdinom špeciálnej vojenskej operácie“, čo je termín, ktorým Kremeľ označuje vojnu rozpútanú na Ukrajine. Spojenie chrámu s vojnou však nebolo stredobodom námietok ľudí, doplnil Reuters.
Alexander Safronov, ktorý je v miestnom zastupiteľstve poslancom za komunistickú stranu, objasnil, že „obyvatelia tejto časti mesta v zásade nie sú proti chrámu, ale nechcú, aby sa staval taký veľký a na brehu rieky.“
Konzervatívny náboženský televízny kanál Spas v reakcii na to deklaroval, že Krasnodar potrebuje viac chrámov, a zaútočil na odporcov projektu ako na „zúrivých komunistov“. Podľa Safronova však televízia chrlením „klamstiev a špiny“ na protestujúcich len zvýšila ich počet.
Spor okolo výstavby chrámu vyvolal živú diskusiu v krasnodarskom čete na ruskej sociálnej sieti VK. Niektorí obyvatelia sa tam sťažovali, že v meste je už chrámov aj tak viac než dosť. „Iba modlitby neopravia to, čo sa v tejto krajine deje,“ napísal jeden z kritizujúcich diskutérov.
Diskutéri argumentujú, že na nábreží rieky priliehajúcej k sídlisku sa už nachádza veľký Chrám Narodenia Pána. Vo štvrti sú aj ďalšie dva malé chrámy. Celkovo sa v Krasnodare, kde žije asi milión ľudí, pravidelne konajú bohoslužby v 86 kostoloch a kaplnkách.
Obyvatelia sídliska Jubilejnyj už aj v minulosti úspešne ubránili ochrannú zónu rieky - napríklad v roku 2015 pod ich tlakom úrady zrušili projekt výstavby rozsiahleho bytového komplexu na nábreží, ktorý podporil ruský oligarcha Viktor Vekseľberg známy svojimi väzbami na ruského prezidenta.
