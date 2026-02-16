Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. február 2026Meniny má Ida a Liana
< sekcia Zahraničie

V Krosne otvoria výstavu grafických diel slovenských detí

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Expozícia zahŕňa diela zhotovené technikami ako linoryt, suchá ihla, papieroryt, mokulito či kolagrafia.

Autor TASR
Krosno 16. februára 2026 (TASR) - V Regionálnom centre kultúr pohraničia v podkarpatskom poľskom meste Krosno v pondelok otvoria výstavu „Čarovná grafika“, ktorá predstaví viac ako 200 grafických diel detí a mládeže zo Súkromnej základnej umeleckej školy M. Capovčáka v Michalovciach. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa webu mesta Krosno.

Expozícia zahŕňa diela zhotovené technikami ako linoryt, suchá ihla, papieroryt, mokulito či kolagrafia. Témy siahajú od portrétov a motívov fauny a flóry po žánrové scény, rozprávkové ilustrácie a viacprvkové kompozície. Podľa organizátorov práce dokazujú, že detská grafika môže byť plnohodnotnou súčasťou výtvarného umenia. Vernisáž sa uskutoční o 17.00 h.

Autormi sú žiaci tvoriaci pod vedením pedagóga a majstra grafiky Miroslava Capovčáka. Škola pôsobí roku 2004 a navštevujú ju žiaci vo veku od štyroch do 25 rokov. Mnohí jej absolventi pokračovali v štúdiu umeleckého zamerania na akadémiách v Bratislave, Prahe, Brne, Košiciach, Krakove, Londýne a Štokholme.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 16. februára

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

OTESTUJTE SA: Čo viete o olympijských hrách?