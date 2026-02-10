< sekcia Zahraničie
V Krugerovom národnom parku zabili v minulom roku viac nosorožcov
Sú lovené pytliakmi najmä pre ich rohy, ktoré dosahujú vysoké ceny na čiernom trhu.
Autor TASR
Johannesburg 10. februára (TASR) - Napriek všeobecnému poklesu zabitých nosorožcov v Juhoafrickej republike (JAR) ich pytliaci vlani v Krugerovom národnom parku zabili takmer dvojnásobne viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Situácia v tomto parku sa zhoršila napriek odstraňovaniu rohov živým zvieratám a testom na detektore lži pre strážcov parku, uviedla v utorok tamojšia vláda. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
V Južnej Afrike žije najväčšia populácia nosorožcov na svete. Sú lovené pytliakmi najmä pre ich rohy, ktoré dosahujú vysoké ceny na čiernom trhu.
Pytliaci vlani zabili v JAR 352 nosorožcov, čo je o 16 percent menej v porovnaní s rokom 2024. Podľa úradov je to výsledok úspešných programov odstraňovania rohov a monitorovacích opatrení, ako sú pokročilé kamery a senzory.
Krugerov národný park je jeden z najväčších národných parkov v Afrike a v roku 2025 prišiel až o 175 nosorožcov. Rok predtým to bolo 88, uviedlo juhoafrické ministerstvo životného prostredia vo vyhlásení.
Správa uvádza, že zaznamenali súvislosť medzi pochybnými výsledkami testov na detektore lži u strážnikov parku a nárastom pytliactva. Následné vyšetrovania viedli k prepusteniu siedmich zamestnancov.
Juhoafrická republika má najväčšiu populáciu nosorožcov na svete. Koncom roka 2024 ich bolo takmer 14.390, z čoho viac ako 80 percent tvorili nosorožce tuponosé, uvádza Medzinárodná nadácia pre nosorožce. Celosvetová populácia sa odhaduje na približne 26.700 jedincov.
Rezort životného prostredia v správe neuviedli druh nosorožcov, pričom čierne nosorožce sú podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) zaradené medzi kriticky ohrozené.
Minister životného prostredia Willie Aucamp navrhol opätovné zavedenie kvót na vývoz trofejí z lovu čiernych nosorožcov, slonov a leopardov. Kvóty predložené minulý týždeň na verejnú konzultáciu počítajú s 150 slonmi, 12 čiernymi nosorožcami a 11 leopardmi.
