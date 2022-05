V Kube schválili reformu trestného zákonníka o potlačení odporu

Havana 16. mája (TASR) - Kubánsky parlament v nedeľu jednomyseľne schválil reformu trestného zákonníka, ktorá je podľa kritikov cielená na potlačenie prípadných prejavov občianskej nespokojnosti. Informuje o tom agentúra AFP pripomínajúc, že k odsúhlaseniu reformy došlo desať mesiacov po bezprecedentných protivládnych protestoch, ktoré túto krajinu zachvátili.



Kubánci vyšli v nedeľu 11. júla 2021 masovo do ulíc niekoľkých miest, predovšetkým v Havane a jej okolí. Počas týchto protestov prišla o život jedna osoba, desiatky ďalších utrpeli zranenia a úrady zadržali stovky osôb.



Nový zákonník zaraďuje medzi trestné činy "najzávažnejšie protispoločenské skutky a chráni záujmy štátu a občanov", priblížil predseda najvyššieho súdu Rubén Remigio Ferro.



Reforma trestného zákonníka je súčasťou množstva zákonov, ktoré je potrebné schváliť, aby mohla byť do praxe uvedená nová kubánska ústava odobrená ešte v roku 2019, približuje AFP.



Na rozdiel od iných navrhovaných legislatívnych úprav, ako je napríklad reforma rodinného kódexu, ktorá počíta s legalizáciou manželstiev osôb rovnakého pohlavia či tzv. náhradným materstvom, neprebehla v súvislosti s reformou trestného zákoníka nijaká verejná diskusia a nebude sa konať ani referendum.



Právnik a bývalý politický väzeň a disident René Gómez Manzano povedal agentúre AFP, že reforma trestného zákonníka len zintenzívni "represie voči občanom".



Predseda kubánskeho najvyššieho súdu Ferro naopak uviedol, že reforma poskytne národu "stabilitu", pričom sa bude zameriavať aj na "nezákonné činy" týkajúce sa životného prostredia či kultúrneho dedičstva Kuby aj príspevky na internete.



"Trestané budú najzávažnejšie porušenia súvisiace so zneužívaním ústavných práv, účasťou na podvratných aktivitách a útokmi na informačné a komunikačné technológie," priblížil Ferro.



Reformovaný zákonník napríklad za trestný čin pokladá 37 nových skutkov súvisiacich s používaním "telekomunikačných, informačných a komunikačných technológií". AFP uvádza, že ide o zjavnú reakciu na spôsob, akým v poslednom čase aj v tejto krajine ľudia vyjadrujú nespokojnosť a organizujú sa.