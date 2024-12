V Kurrame bojujú sunniti so šiitmi, civilistom prišla letecká pomoc

Islamabad 17. decembra (TASR) - Lietadlá s materiálnou pomocou pristáli v utorok v oblasti Kurram na západe Pakistanu, kde v dôsledku bojov medzi sunnitskými a šiitskými moslimami vznikla humanitárna kríza a postihla tisícky ľudí. Od júla tam pri najnovšej vlne sektárskeho násilia zahynulo viac ako 200 ľudí. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Obyvatelia v oblasti hlásia nedostatok potravín a liekov a tiež výpadok telekomunikačných spojení.



Leteckú pomoc do mesta Páračinár sprostredkovala súkromná humanitárna organizácia Édhí. Jej riaditeľ Fajsal Edhí uviedol, že z oblasti prepravia dve osoby na chirurgický zákrok do mesta Pešávar, vzdialeného približne 250 kilometrov. Dodal, že počas tohto týždňa pristane v Páračináre ešte niekoľko lietadiel s pomocou vrátane liekov.



Pre boje vláda v novembri uzavrela kľúčové cesty vedúce do oblasti Kurramu. Toto rozhodnutie prišlo po útoku na bezpečnostný konvoj, zahynulo pri ňom viac ako 40 osôb.



V Kurrame už dlhé roky dochádza k bojom medzi sunnitskými a šiitskými moslimami, predmetom sporov je aj pôda v tomto členitom horskom regióne, dodáva AFP.