V Kurskej oblasti vyhlásili núdzovú situáciu federálneho charakteru

Moskva 9. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie v piatok vyhlásilo v bojmi zmietanej Kurskej oblasti núdzovú situáciu federálneho charakteru. TASR o tom informuje podľa správy agentúr Reuters a AFP.



Ozbrojené skupiny podporované ťažkou technikou prenikli z Ukrajiny do ruského pohraničia ešte v utorok ráno. Prokyjevské sily do bojov, ktoré pokračovali v piatok štvrtým dňom, podľa ruskej armády nasadili asi 1000 vojakov, ozbrojené vozidlá a tanky.



"Situácia je pomerne zložitá, ale nie kritická," komentoval podľa ruských agentúr dianie v Kurskej oblasti veliteľ ruského elitného komanda Achmat Aptí Alaudinov. Podľa neho sa tam ruské ozbrojené sily teraz pokúšajú vybudovať čo najviac oporných bodov.



Zábery zverejnené na sociálnych sieťach overené agentúrou Reuters podľa nej ukazovali konvoj približne 15 vyhorených ruských vojenských nákladných áut na diaľnici v Kurskej oblasti. Jedno z nich bolo označené písmenom Z, ktoré Rusko využíva ako symbol svojej "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine. Nie je však známe, kedy boli zábery zhotovené.



Tlačový odbor ministerstva pre mimoriadne situácie informoval, že v pohraničí bola v "dôsledku útoku ukrajinskej armády" zavedená "federálna úroveň reakcie".



Gubernátor Kurskej oblasti Alexej Smirnov vo štvrtok večer hlásil zostrelenie štyroch ukrajinských rakiet a štyroch bezpilotných lietadiel. Ruské ministerstvo obrany medzičasom uviedlo, že jeho sily "naďalej odrážajú ukrajinské pokusy o prienik" hlbšie do oblasti.



Ukrajinská armáda predtým uviedla, že zasiahla vojenské letisko v ruskej Lipeckej oblasti vo vzdialenosti zhruba 280 kilometrov od spoločných hraníc. K útoku, ktorý zničil sklady s muníciou vrátane riadených bômb, došlo v noci na piatok. Armáda hovorí o vzniku požiaru a viacnásobných výbuchoch.



Ruské úrady v piatok ráno evakuovali obyvateľov z niekoľkých častí Lipeckej oblasti na juhozápade krajiny po "masívnom útoku" ukrajinských dronov, ktorý spôsobil výbuchy a prerušil dodávky elektrickej energie, uviedol gubernátor Lipeckej oblasti Igor Artamonov. Dodal, že v dôsledku útokov bolo zranených deväť ľudí.