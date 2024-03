V Kursku uzavreli školy v reakcii na útoky proukrajinských síl

Moskva 12. marca (TASR) - Ruské úrady do konca týždňa uzavreli školy v meste Kursk v reakcii na utorkové útoky dronov a proukrajinských síl v Kurskej oblasti. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"V spojitosti s nedávnymi udalosťami som sa rozhodol nariadiť na školách dištančnú výučbu," uviedol na sociálnej sieti primátor oblastnej metropoly Kursk Igor Kucak. Opatrenie bude v platnosti do piatku.



Predstaviteľ polovojenskej skupiny Légia Sloboda Ruska v utorok oznámil, že v Kurskej i Belgorodskej oblasti, ktoré majú spoločné hranice s Ukrajinou, pokračujú boje medzi ruskými skupinami bojujúcimi za Ukrajinu a ruskými silami. Skupine dobrovoľníkov bojujúcich na strane Ukrajiny sa v utorok údajne podarilo obsadiť pohraničnú dedinu Ťotkino v ruskej Kurskej oblasti.



Ukrajinské ozbrojené sily popreli akúkoľvek účasť na ozbrojených prienikoch týchto "nezávislých organizácií" do Ruska. Hovorca ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR Andrij Jusov pripomenul, že tieto ozbrojené skupiny sa skladajú z ruských občanov, a teda operujú na území vlastnej krajiny.