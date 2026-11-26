< sekcia Zahraničie
V Kuvajte pri iránskom útoku utrpeli zranenia štyri osoby
K útoku došlo po tom, čo Kuvajt minulý týždeň aktivoval svoju protivzdušnú obranu v reakcii na dronové útoky z Iránu.
Autor TASR
Kuvajt 26. novembra (TASR) - Najmenej štyri osoby utrpeli vo štvrtok zranenia po tom, čo kuvajtské systémy protivzdušnej obrany zachytili iránske drony smerujúce na strategické zariadenia krajiny. Vo svojom vyhlásení to uviedlo kuvajtské ministerstvo obrany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Iránska agresia bola namierená na kľúčové zariadenie, pričom padajúce šrapnely zranili štyri osoby,“ uviedol rezort. Dodal, že zranených previezli do nemocnice. Incident spôsobil aj bližšie nešpecifikované materiálne škody.
K útoku došlo po tom, čo Kuvajt minulý týždeň aktivoval svoju protivzdušnú obranu v reakcii na dronové útoky z Iránu. Išlo o prvé takéto útoky od začiatku septembra.
V rámci vojny, ktorú koncom februára spustili útoky USA a Izraela na Irán, sa súčasťou konfliktu stali aj štáty Perzského zálivu, pričom terčom útokov sa stali americké vojenské zariadenia a energetická infraštruktúra v regióne.
TASR pripomína, že minulý týždeň doplávala na Blízky východ americká lietadlová loď USS Theodore Roosevelt. V regióne pôsobia už lietadlové lode USS George H. W. Bush a USS George Washington.
„Iránska agresia bola namierená na kľúčové zariadenie, pričom padajúce šrapnely zranili štyri osoby,“ uviedol rezort. Dodal, že zranených previezli do nemocnice. Incident spôsobil aj bližšie nešpecifikované materiálne škody.
K útoku došlo po tom, čo Kuvajt minulý týždeň aktivoval svoju protivzdušnú obranu v reakcii na dronové útoky z Iránu. Išlo o prvé takéto útoky od začiatku septembra.
V rámci vojny, ktorú koncom februára spustili útoky USA a Izraela na Irán, sa súčasťou konfliktu stali aj štáty Perzského zálivu, pričom terčom útokov sa stali americké vojenské zariadenia a energetická infraštruktúra v regióne.
TASR pripomína, že minulý týždeň doplávala na Blízky východ americká lietadlová loď USS Theodore Roosevelt. V regióne pôsobia už lietadlové lode USS George H. W. Bush a USS George Washington.