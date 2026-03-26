V Kuvajte zadržali šesť osôb napojených na Hizballáh
Autor TASR
Kuvajt 26. marca (TASR) - Kuvajtské ministerstvo vnútra v stredu oznámilo, že zadržalo šesť osôb napojených na proiránske libanonské militantné hnutie Hizballáh. Podľa rezortu plánovali v krajine uskutočniť „atentáty“, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Zadržané osoby plánovali „atentáty zamerané na symboly a vodcov štátu a verbovali ľudí na vykonanie týchto misií,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Dodalo, že päť z nich sú kuvajtskí občania.
AFP uvádza, že je to už najmenej tretí prípad za posledné týždne, kedy v Kuvajte zadržali ľudí napojených na Hizballáh.
Minulú stredu krajina potvrdila zadržanie desiatich členov tohto libanonského militantného hnutia, ktorí údajne plánovali útoky na kľúčovú infraštruktúru. Kuvajt tiež 16. marca oznámil zadržanie 16 osôb, ktoré podľa tamojších úradov plánovali sabotážne akcie. Medzi týmito osobami boli dvaja Libanonci a 14 Kuvajťania, pripomína AFP.
