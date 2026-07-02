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V Kyjeve bude deň smútku po masívnom ruskom útoku, ktorý zabil 13 ľudí
Záchranné operácie po ruskom útoku pokračujú.
Autor TASR
Kyjev 2. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok po masívnom ruskom útoku na Kyjev potvrdil, že o život prišlo 13 ľudí a viac ako 90 utrpelo zranenia. Rusko podľa neho zaútočilo na Ukrajinu s vyše 70 raketami a takmer 500 dronmi. Starosta metropoly Vitalij Kličko uviedol, že išlo o „najmasívnejší útok nepriateľa na hlavné mesto“. TASR o tom informuje podľa príspevkov Zelenského a Klička na platformách X a Telegram.
Záchranné operácie po ruskom útoku pokračujú. Záchranári prehľadávajú trosky budov, pátrajú po ľuďoch a obyvateľom poskytujú potrebnú pomoc, informoval Zelenskyj na X. Škody hlásili z viac ako 20 oblastí ukrajinskej metropoly, pričom väčšinou ide o obytné budovy. Poškodená je tiež stanica záchrannej služby, výskumná inštitúcia, hotel a viaceré podniky.
V Charkovskej oblasti je zranených päť ľudí vrátane dieťaťa, dvaja zranení sú aj v Kyjevskej oblasti, kde bola cieľom ruských úderov civilná infraštruktúra. Rusko podľa ukrajinského prezidenta v noci útočilo aj na Čerkaskú, Dnepropetrovskú, Sumskú a Záporožskú oblasť.
„Celkovo Rusko v noci vypálilo na Ukrajinu viac než 70 rakiet rôznych typov, pričom takmer polovica z nich boli balistické strely, spolu s takmer 500 útokmi dronmi vrátane Šahídov s prúdovým pohonom,“ napísal Zelenskyj.
Hlavným cieľom útoku bol podľa hlavy štátu Kyjev. Protivzdušnej obrane sa podľa neho podarilo zostreliť veľké množstvo rakiet a dronov, no nie všetky.
Prezident tvrdí, že pre Ukrajinu sú kľúčovou prioritou dodávky prostriedkov protivzdušnej obrany. Nevyhnutné sú tiež príspevky do programu PURL a napredovanie pri uzatváraní dohôd o protivzdušnej obrane. Konštatoval, že „veľmi počítajú“ s rozhodnutím Spojených štátov týkajúceho sa licencií na systémy Patriot a ďalšími formami spolupráce. To sú podľa neho kroky, ktoré môžu zastaviť vojnu a pomôcť predísť útokom, ako bol ten v noci na štvrtok.
Kličko na Telegrame oznámil, že na piatok 3. júla bude v hlavnom meste vyhlásený deň smútku na pamiatku obetí „najmasívnejšieho útoku“ Ruska.
Minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrij Sybiha na sieti X napísal, že Rusko cielilo na obytné budovy a civilnú infraštruktúru. „Vojnový zločinec (ruský prezident Vladimir) Putin môže viesť len odpornú a teroristickú vojnu proti civilistom, ženám a deťom. Lebo vo svojej vojne proti ukrajinským obranným zložkám nedokáže dosiahnuť ani jeden výsledok,“ uviedol.
Takéto útoky sú podľa šéfa ukrajinskej diplomacie „závažnými vojnovými zločinmi“ a Ukrajina vyzýva všetkých partnerov a medzinárodné organizácie na vyvodenie zodpovednosti a rázne reakcie. Podľa neho je potrebné zvýšiť sankčný tlak voči Rusku a podporu pre Ukrajinu vrátane energetickej pomoci.
Záchranné operácie po ruskom útoku pokračujú. Záchranári prehľadávajú trosky budov, pátrajú po ľuďoch a obyvateľom poskytujú potrebnú pomoc, informoval Zelenskyj na X. Škody hlásili z viac ako 20 oblastí ukrajinskej metropoly, pričom väčšinou ide o obytné budovy. Poškodená je tiež stanica záchrannej služby, výskumná inštitúcia, hotel a viaceré podniky.
V Charkovskej oblasti je zranených päť ľudí vrátane dieťaťa, dvaja zranení sú aj v Kyjevskej oblasti, kde bola cieľom ruských úderov civilná infraštruktúra. Rusko podľa ukrajinského prezidenta v noci útočilo aj na Čerkaskú, Dnepropetrovskú, Sumskú a Záporožskú oblasť.
„Celkovo Rusko v noci vypálilo na Ukrajinu viac než 70 rakiet rôznych typov, pričom takmer polovica z nich boli balistické strely, spolu s takmer 500 útokmi dronmi vrátane Šahídov s prúdovým pohonom,“ napísal Zelenskyj.
Hlavným cieľom útoku bol podľa hlavy štátu Kyjev. Protivzdušnej obrane sa podľa neho podarilo zostreliť veľké množstvo rakiet a dronov, no nie všetky.
Prezident tvrdí, že pre Ukrajinu sú kľúčovou prioritou dodávky prostriedkov protivzdušnej obrany. Nevyhnutné sú tiež príspevky do programu PURL a napredovanie pri uzatváraní dohôd o protivzdušnej obrane. Konštatoval, že „veľmi počítajú“ s rozhodnutím Spojených štátov týkajúceho sa licencií na systémy Patriot a ďalšími formami spolupráce. To sú podľa neho kroky, ktoré môžu zastaviť vojnu a pomôcť predísť útokom, ako bol ten v noci na štvrtok.
Kličko na Telegrame oznámil, že na piatok 3. júla bude v hlavnom meste vyhlásený deň smútku na pamiatku obetí „najmasívnejšieho útoku“ Ruska.
Minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrij Sybiha na sieti X napísal, že Rusko cielilo na obytné budovy a civilnú infraštruktúru. „Vojnový zločinec (ruský prezident Vladimir) Putin môže viesť len odpornú a teroristickú vojnu proti civilistom, ženám a deťom. Lebo vo svojej vojne proti ukrajinským obranným zložkám nedokáže dosiahnuť ani jeden výsledok,“ uviedol.
Takéto útoky sú podľa šéfa ukrajinskej diplomacie „závažnými vojnovými zločinmi“ a Ukrajina vyzýva všetkých partnerov a medzinárodné organizácie na vyvodenie zodpovednosti a rázne reakcie. Podľa neho je potrebné zvýšiť sankčný tlak voči Rusku a podporu pre Ukrajinu vrátane energetickej pomoci.