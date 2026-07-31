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V Kyjeve demonštrovali za návrat Fedorova na čelo rezortu obrany
Iba 35-ročný Fedorov sa ministrom obrany stal v januári 2026 s úlohou modernizovať a digitalizovať ukrajinské ozbrojené sily.
Autor TASR
Kyjev 31. júla (TASR) - Tisícky ľudí sa v piatok opäť zhromaždili v Kyjeve s požiadavkou, aby sa na čelo ministerstva obrany vrátil Mychajlo Fedorov, ktorého z funkcie odvolali pred dvoma týždňami. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Iba 35-ročný Fedorov sa ministrom obrany stal v januári 2026 s úlohou modernizovať a digitalizovať ukrajinské ozbrojené sily. Pre spory s vedením armády, ktoré podľa neho odmietalo jeho reformné návrhy, ho prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal.
Odvolanie však vyvolalo vlnu protestov a Zelenského to prinútilo vymeniť aj veliteľa armády Oleksandra Syrského ako Fedorovovho rivala a nahradiť ho bývalým veliteľom pozemných síl Mychajlom Drapatým.
Demonštranti sa v centre Kyjeva opäť zhromaždili v piatok, skandovali Fedorovovo meno a žiadali, aby sa vrátil do vedenia ministerstva obrany.
„Chceme, aby sa vrátil schopný manažér,“ povedala 38-ročná Iryna Tkatčuková, ktorá držala kartónový transparent s nápisom: „Je tá stará pani hluchá?“, čo bol sarkastický odkaz na Zelenského. „Už sme videli príklady protestov, ktoré trvali viac ako mesiac, takže to dokážeme,“ dodala. Ďalší demonštrant uviedol, že mnohým ľuďom je stále nejasné, prečo Fedorova odvolali. „Chceme, aby prezident komunikoval,“ zdôraznil.
Fedorov považuje za hlavný dôvod svojho odvolania snahy o reformu systému nákupov pre ozbrojené sily. Ním navrhované zmeny však podľa neho narazili na odpor niektorých ľudí v rámci ministerstva aj mimo neho.
Prezident Zelenskyj už Fedorovovi navrhol iné vládne posty. Ten však deklaroval, že do vlády sa vráti iba ako minister obrany.
Iba 35-ročný Fedorov sa ministrom obrany stal v januári 2026 s úlohou modernizovať a digitalizovať ukrajinské ozbrojené sily. Pre spory s vedením armády, ktoré podľa neho odmietalo jeho reformné návrhy, ho prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal.
Odvolanie však vyvolalo vlnu protestov a Zelenského to prinútilo vymeniť aj veliteľa armády Oleksandra Syrského ako Fedorovovho rivala a nahradiť ho bývalým veliteľom pozemných síl Mychajlom Drapatým.
Demonštranti sa v centre Kyjeva opäť zhromaždili v piatok, skandovali Fedorovovo meno a žiadali, aby sa vrátil do vedenia ministerstva obrany.
„Chceme, aby sa vrátil schopný manažér,“ povedala 38-ročná Iryna Tkatčuková, ktorá držala kartónový transparent s nápisom: „Je tá stará pani hluchá?“, čo bol sarkastický odkaz na Zelenského. „Už sme videli príklady protestov, ktoré trvali viac ako mesiac, takže to dokážeme,“ dodala. Ďalší demonštrant uviedol, že mnohým ľuďom je stále nejasné, prečo Fedorova odvolali. „Chceme, aby prezident komunikoval,“ zdôraznil.
Fedorov považuje za hlavný dôvod svojho odvolania snahy o reformu systému nákupov pre ozbrojené sily. Ním navrhované zmeny však podľa neho narazili na odpor niektorých ľudí v rámci ministerstva aj mimo neho.
Prezident Zelenskyj už Fedorovovi navrhol iné vládne posty. Ten však deklaroval, že do vlády sa vráti iba ako minister obrany.