< sekcia Zahraničie
V Kyjeve demonštrovali za prepustenie žien väznených Ruskom
Rusko počas invázie zajalo tisíce ukrajinských vojakov a tiež neznámy počet civilistov.
Autor TASR
Kyjev 19. júna (TASR) - Niekoľko desiatok ľudí, prevažne žien, sa v piatok zišlo v Kyjeve, aby si pripomenuli Medzinárodný deň za odstránenie sexuálneho násilia v konfliktoch. Protestujúci vyzvali na prepustenie žien v zajatí v Rusku a na okupovaných územiach Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
Rusko počas invázie zajalo tisíce ukrajinských vojakov a tiež neznámy počet civilistov. Tínedžerka na piatkovom proteste držala transparent s nápisom „Prepustite moju mamu“. Na tomto podujatí sa zúčastnili aj ďalší príbuzní žien zadržiavaných v okupovaných mestách.
Organizátorom zhromaždenia bola skupina „Numo, sestry!“ (Poďme, sestry!), ktorej zakladateľku Ľudmylu Husejnovovú viac ako tri roky zadržiavali v ukrajinskom meste Doneck po tom, čo ju v roku 2019 zadržali proruskí separatisti za jej podporu Kyjevu. AFP informuje, že táto aktivistka bola vo väzení vystavená rôznym ponižujúcim praktikám.
Husejnová pre AFP povedala, že bola „inšpirovaná“ tým, že bolo Rusko zaradené na „zoznam hanby“. OSN minulý mesiac zaradila Rusko na čiernu listinu krajín spájaných so sexuálnym násilím v konfliktoch.
Sexuálne násilie je podľa aktivistky páchané s cieľom zlomiť človeka. „Pácha sa, aby prinútili osobu zostať ticho po návrate. Toto stigmatizovanie - pre samotné obete a pre spoločnosť - ešte nebolo prekonané. Musíme sa o tom rozprávať, nie sa báť,“ povedala a vyzvala Kyjev, ktorý si počas vojny vymieňa vojnových zajatcov s Moskvou, aby nezabúdal na civilistov zadržiavaných Ruskom.
Hoci neexistujú žiadne presné údaje, Husejnová odhadla, že Moskva môže zdržiavať na okupovaných územiach približne 2000 žien.
Rusko kritizovalo svoje zaradenie na spomínaný zoznam a tento krok označilo za zaujatý. OSN vo svojej správe podrobne opísala prípady násilia voči vojnovým zajatcom na okupovaných ukrajinských územiach a v Rusku, pričom zároveň uviedla, že Moskva bežne bráni inšpektorom OSN v prístupe.
Rusko počas invázie zajalo tisíce ukrajinských vojakov a tiež neznámy počet civilistov. Tínedžerka na piatkovom proteste držala transparent s nápisom „Prepustite moju mamu“. Na tomto podujatí sa zúčastnili aj ďalší príbuzní žien zadržiavaných v okupovaných mestách.
Organizátorom zhromaždenia bola skupina „Numo, sestry!“ (Poďme, sestry!), ktorej zakladateľku Ľudmylu Husejnovovú viac ako tri roky zadržiavali v ukrajinskom meste Doneck po tom, čo ju v roku 2019 zadržali proruskí separatisti za jej podporu Kyjevu. AFP informuje, že táto aktivistka bola vo väzení vystavená rôznym ponižujúcim praktikám.
Husejnová pre AFP povedala, že bola „inšpirovaná“ tým, že bolo Rusko zaradené na „zoznam hanby“. OSN minulý mesiac zaradila Rusko na čiernu listinu krajín spájaných so sexuálnym násilím v konfliktoch.
Sexuálne násilie je podľa aktivistky páchané s cieľom zlomiť človeka. „Pácha sa, aby prinútili osobu zostať ticho po návrate. Toto stigmatizovanie - pre samotné obete a pre spoločnosť - ešte nebolo prekonané. Musíme sa o tom rozprávať, nie sa báť,“ povedala a vyzvala Kyjev, ktorý si počas vojny vymieňa vojnových zajatcov s Moskvou, aby nezabúdal na civilistov zadržiavaných Ruskom.
Hoci neexistujú žiadne presné údaje, Husejnová odhadla, že Moskva môže zdržiavať na okupovaných územiach približne 2000 žien.
Rusko kritizovalo svoje zaradenie na spomínaný zoznam a tento krok označilo za zaujatý. OSN vo svojej správe podrobne opísala prípady násilia voči vojnovým zajatcom na okupovaných ukrajinských územiach a v Rusku, pričom zároveň uviedla, že Moskva bežne bráni inšpektorom OSN v prístupe.