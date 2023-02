V Kyjeve demontovali pamätník sovietskeho generála a premenovali ulice

Kyjev 9. februára (TASR) - V rámci snahy zbaviť sa ruských a sovietskych názvov a symbolov vo štvrtok v Kyjeve demontovali pamätník generála Nikolaja Vatutina. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Deň pred tým bol odstránený pamätník sovietskeho pilota Valerija Čkalova. Sochu generálna Vatutina, ktorý bol považovaný za jedného z najlepších sovietskych veliteľov celej druhej svetovej vojny, previezli do kyjevského Múzea letectva.



Okrem toho kyjevské mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí premenovalo ďalších 31 ulíc.



"Musíme navždy odstrániť staré sovietske a ruské názvy a zabudnúť ich, najmä počas barbarskej vojny, v ktorej sa Rusko snaží zničiť Ukrajinu a Ukrajincov," vysvetlil kyjevský primátor Vitalij Kličko.



Kyjevčania sú podľa neho hrdí na nový názov bulváru Družby národov, ktorý je teraz pomenovaný po zakladateľovi ukrajinskej armády Mykolovi Michnovskom. Moskovská ulica zasa zmenila názov na Ulicu ostrožských kniežat. Ulica víťazstva sa vrátila k svojmu historickému pomenovaniu Brestská trieda a Námestie víťazstva sa bude volať po oblasti Halyč.



Jedna z ulíc bude vzdávať hold gruzínskemu hercovi a spevákovi Vachtangovi Kikabidzem, ktorý obhajoval suverenitu a nezávislosť Ukrajiny a dôrazne odsudzoval ruskú agresiu, a to aj voči svojmu rodnému Gruzínsku. Po roku 2008, keď Rusko podporilo odtrhnutie separatistických regiónov Abcházsko a Južné Osetsko od Gruzínska, Kikabidze vrátil ruské štátne vyznamenania a vyhlásil, že do Ruska už nikdy nevkročí.



Agentúra DPA pripomenula, že s tzv. dekomunizáciou a derusifikáciou sa na Ukrajine začalo už od roku 2014, keď Rusko anektovalo Krymský polostrov a začalo intenzívne podporovať proruských separatistov na východe Ukrajiny. Od vpádu ruskej armády na ukrajinské územie - 24. februára 2022 - mnohí Ukrajinci ešte dôraznejšie žiadajú, aby úrady odstránili z verejných priestorov všetky spomienky na sovietsku minulosť.