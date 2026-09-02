< sekcia Zahraničie
V Kyjeve došlo k prestrelke medzi členmi ukrajinských tajných služieb
K prestrelke došlo v stredu ráno. Spor údajne súvisí so zmiznutím Stepana Kaplunova, zástupcu veliteľa Ruského dobrovoľníckeho zboru (RDK), ktorý bojuje na stane Ukrajiny a spadá pod HUR.
Autor TASR
Kyjev 2. septembra (TASR) - Ukrajinská polícia v stredu uzavrela ulicu v kyjevskej štvrti Dniprovskyj. Podľa zdrojov portálov Ukrajinska Pravda a Kyiv Independent tam došlo k prestrelke medzi príslušníkmi Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) a Ukrajinskej vojenskej rozviedky (HUR). Podľa tamojších médií konflikt súvisí s vyšetrovaním údajného ruského teroristického sprisahania namiereného proti predstaviteľovi ruskej opozície, informuje TASR.
K prestrelke došlo v stredu ráno. Spor údajne súvisí so zmiznutím Stepana Kaplunova, zástupcu veliteľa Ruského dobrovoľníckeho zboru (RDK), ktorý bojuje na stane Ukrajiny a spadá pod HUR. Zbor tvrdí, že ho neznáme osoby uniesli, keď sa nachádzal na dvore svojho domu.
Ukrajinská generálna prokuratúra uviedla, že príslušníci SBU boli napadnutí „jednou z jednotiek ukrajinských bezpečnostných síl“ pri vyšetrovaní únosu. „Počas vyšetrovacích úkonov týkajúcich sa teroristického činu FSB Ruskej federácie došlo k ozbrojenému útoku na príslušníkov SBU,“ uvádza sa v príspevku na Telegrame.
Právny zástupca Kaplunova uviedol, že počas prestrelky utrpeli zranenia traja ľudia. Prezident Volodymyr Zelenskyj podľa neho vyzval šéfov oboch tajných služieb, aby o incidente informovali verejnosť a vedúci jeho kancelárie a bývalý veliteľ HUR Kyrylo Budanov vyzval na riadne a nestranné vyšetrenie prípadu.
SBU je ukrajinská civilná kontrarozviedka, ktorá spadá priamo pod prezidenta. HUR je vojenská rozviedka patriaca pod ministerstvo obrany. Kyiv Independent pripomína, že nejde o prvý násilný stret medzi ukrajinskými spravodajskými službami.
V marci 2022 bolo v centre Kyjeva vyhodené z dodávky telo bankára Denysa Kirejeva so strelnou ranou v hlave. Kirejev pracoval pre HUR a pripisuje sa mu získanie informácií o plánoch Ruska na rozsiahlu inváziu, ktoré pomohli Ukrajine brániť sa proti pôvodným zámerom Moskvy obsadiť Kyjev.
V roku 2022 sa zapojil do neúspešných mierových rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom, avšak neskôr ho začali podozrievať z vlastizrady a z toho, že je v skutočnosti dvojitým agentom v službách Moskvy. Budanov ako vtedajší šéf HUR v roku 2023 poprel, že by Kirejev pracoval pre Rusko, a uviedol, že ho zabili príslušníci SBU.
K prestrelke došlo v stredu ráno. Spor údajne súvisí so zmiznutím Stepana Kaplunova, zástupcu veliteľa Ruského dobrovoľníckeho zboru (RDK), ktorý bojuje na stane Ukrajiny a spadá pod HUR. Zbor tvrdí, že ho neznáme osoby uniesli, keď sa nachádzal na dvore svojho domu.
Ukrajinská generálna prokuratúra uviedla, že príslušníci SBU boli napadnutí „jednou z jednotiek ukrajinských bezpečnostných síl“ pri vyšetrovaní únosu. „Počas vyšetrovacích úkonov týkajúcich sa teroristického činu FSB Ruskej federácie došlo k ozbrojenému útoku na príslušníkov SBU,“ uvádza sa v príspevku na Telegrame.
Právny zástupca Kaplunova uviedol, že počas prestrelky utrpeli zranenia traja ľudia. Prezident Volodymyr Zelenskyj podľa neho vyzval šéfov oboch tajných služieb, aby o incidente informovali verejnosť a vedúci jeho kancelárie a bývalý veliteľ HUR Kyrylo Budanov vyzval na riadne a nestranné vyšetrenie prípadu.
SBU je ukrajinská civilná kontrarozviedka, ktorá spadá priamo pod prezidenta. HUR je vojenská rozviedka patriaca pod ministerstvo obrany. Kyiv Independent pripomína, že nejde o prvý násilný stret medzi ukrajinskými spravodajskými službami.
V marci 2022 bolo v centre Kyjeva vyhodené z dodávky telo bankára Denysa Kirejeva so strelnou ranou v hlave. Kirejev pracoval pre HUR a pripisuje sa mu získanie informácií o plánoch Ruska na rozsiahlu inváziu, ktoré pomohli Ukrajine brániť sa proti pôvodným zámerom Moskvy obsadiť Kyjev.
V roku 2022 sa zapojil do neúspešných mierových rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom, avšak neskôr ho začali podozrievať z vlastizrady a z toho, že je v skutočnosti dvojitým agentom v službách Moskvy. Budanov ako vtedajší šéf HUR v roku 2023 poprel, že by Kirejev pracoval pre Rusko, a uviedol, že ho zabili príslušníci SBU.