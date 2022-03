V Kyjeve opäť zneli sirény, ostreľovanie sa presúva bližšie k centru

Kyjev 16. marca (TASR) - V ukrajinskej metropole Kyjev sa v noci na stredu opäť rozozvučali sirény a na predmestiach bolo počuť aj explózie. Informovala o tom spravodajská televízia CNN, ktorá pripomenula, že od utorka večera až do štvrtka večera v meste platí 35-hodinový zákaz vychádzania.



Podľa spravodajského webu Sky News sa zdá, že ostreľovanie hlavného mesta Kyjeva sa od utorka stalo systematickejším a presúva sa bližšie k centru, pričom sa zameriava na bytové domy, stanice metra a ďalšie civilné objekty.



Vysokopostavený predstaviteľ amerického rezortu obrany vyslovil predpoklad, že ruské sily používajú na ostreľovanie Kyjeva rakety dlhého doletu. Ich pozemné sily však smerom do mesta takmer vôbec nepostúpili, upozornil.



Letecké poplachy v noci na stredu opäť hlásili mestá a oblasti v rôznych častiach Ukrajiny: okrem Kyjeva je to aj Odesa, Ľvov, Ivano-Frankivsk, Poltava alebo Mykolajiv, dodal Sky News s odvolaním sa na miestne médiá a novinárov v teréne.



CNN medzičasom informovala, že ukrajinská armáda v utorok na medzinárodnom letisku Cherson zničila tri ruské vojenské vrtuľníky.



Ukrajina tvrdí, že jej sily odrazili i útok ruských jednotiek na Charkov. Podľa gubernátora Charkovskej oblasti Oleha Synehubova sa ruské jednotky pokúsili zaútočiť na mesto zo svojich pozícií v Piatychatke, ukrajinská armáda však dokázala "zatlačiť nepriateľa späť za jeho predchádzajúce pozície". Synehubov to označil za hanebnú porážku ruských síl.



Od začiatku vojny ušli z Ukrajiny vyše tri milióny ľudí, uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov.



Za 20 dní svojho trvania si konflikt podľa OSN vyžiadal 691 potvrdených úmrtí civilistov a 1143 zranených, dodala stanica BBC.



Podľa nej ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ v utorok večer vyhlásil, že Rusko od začiatku svojej invázie spôsobilo Ukrajine škody za viac ako 500 miliárd dolárov. Dodal, že keď sa vojna skončí, Rusko bude musieť zaplatiť obnovu Ukrajiny.



Šmyhaľ nespresnil, ako chce Ukrajina reparácie od Ruska získať - v prípade, že vojnu vyhrá -, ale spomenul zhabanie ruského majetku v zahraničí. Dodal, že Ukrajina bude finančnú pomoc žiadať aj od spojencov.



Ukrajinský premiér to uviedol na utorňajšom stretnutí s lídrami troch susedných krajín - Česka, Poľska a Slovinska -, ktorí na znak solidarity pricestovali do Kyjeva.