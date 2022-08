V Kyjeve počas blížiacich sa sviatkov zakázali hromadné podujatia

Kyjev/Londýn 20. augusta (TASR) - Úrady v ukrajinskej metropole Kyjev zakázali v čase od 22. do 25. augusta všetky hromadné podujatia, informovala v sobotu britská stanica BBC.



Pripomenula súčasne, že Ukrajina slávi 23. augusta Deň štátnej vlajky a o deň neskôr - 24. augusta - aj svoj Deň nezávislosti.



Vedenie krajiny sa obáva, že ruská armáda práve v tieto dni zintenzívni raketové ostreľovanie ukrajinských miest vrátane hlavného mesta Kyjev.



BBC dodala, že medzičasom sa na známej kyjevskej triede Chreščatyk pripravuje výstava zničenej ruskej vojenskej techniky presunutej do hlavného mesta z bývalých oblastí bojov.



Používatelia na sociálnych sieťach fotografie vystavenej techniky hojne zdieľajú s komentármi ako napr.: "Rusi sa konečne dočkali vojenskej prehliadky v centre Kyjeva. Má to však háčik...".



Takáto výstava vojenskej techniky zničenej alebo zanechanej ruskými vojakmi v okolí Kyjeva sa v ukrajinskej metropole konala už viackrát.



O Kyjev sa bojovalo hneď na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Boje o Kyjev a priľahlú metropolitnú oblasť trvali do 2. apríla. Následne sa ruské jednotky z Kyjevskej oblasti stiahli.