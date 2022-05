V Kyjeve premenovali pamätník priateľstva zo sovietskej éry

Kyjev 14. mája (TASR) – Mestská rada ukrajinskej metropoly Kyjev rozhodla v sobotu o "dekomunizácii" Oblúku priateľstva národov zo sovietskej éry a jeho premenovaní na Oblúk slobody ukrajinského ľudu. Na svojom účte v aplikácii Telegram to podľa agentúry AFP oznámil kyjevský starosta Vitalij Kličko.



K symbolickému kroku došlo po tom, čo mestská rada rozhodla v apríli o odstránení sôch ruského a ukrajinského robotníka, ktoré sa nachádzali pod oblúkom.



Impozantný 35 metrov vysoký monument z titánu sa týči v centre Kyjeva od roku 1982. Bol odhalený v rámci osláv 1500. výročia založenia Kyjeva a 60. výročia vzniku ZSSR na pamiatku znovuzjednotenia Ukrajiny s Ruskom.



Mestská rada podľa Klička schválila tiež zoznam viac ako 40 pamätníkov a pamätných tabúľ, ktoré budú odstránené z ulíc a budov hlavného mesta a prevezené do Múzea totality. Prebieha aj proces premenovania miest v Kyjeve spojených s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom, do ktorého boli zapojení odborníci z ústavov Akadémie vied Ukrajiny, Ústavu pamäti národa a ďalších inštitúcií, "aby sa neurobili unáhlené rozhodnutia".



Prevádzkovateľ kyjevského metra uskutočnil on-line prieskum o premenovaní niektorých staníc. Doterajšia stanica Minsk sa premenovala na Varšavu a zastávka Námestie Leva Tolstého nesie meno Vasyľa Stusa, ukrajinského disidenta, ktorý zomrel v roku 1985 v sovietskom tábore nútených prác.