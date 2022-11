V Kyjeve pretrvávajú výpadky elektriny, čaká sa silné sneženie a mráz

Kyjev 27. novembra (TASR) - Silné sneženie s teplotami pod bodom mrazu sa očakáva v priebehu nedele v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev, kým milióny ľudí v ukrajinskej metropole i jej okolí stále majú nedostatočné dodávky elektriny a tepla. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Štátna spoločnosť Ukrenerho, ktorá prevádzkuje elektrickú prenosovú sústavu, v sobotu uviedla, že výrobcovia elektriny dokázali pokryť len tri štvrtiny potrieb spotreby, čo si vyžiadalo obmedzenia a výpadky v celej krajine. Spoločnosť upozornila, že výpadky budú pokračovať a vyzvala na obmedzené využívanie elektriny.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upozornil, že v 14 z celkového počtu 27 ukrajinských oblastí i v Kyjeve sú obmedzenia vo využívaní elektriny "pre 100.000 obyvateľov" v každom z týchto regiónov. "Keď sa večer spotreba zvýši, môže sa zvýšiť aj počet výpadkov," povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom videoposolstve v noci na nedeľu. Ako zdôraznil, táto skutočnosť podčiarkuje, aké dôležité je "šetriť elektrinou a využívať ju racionálne", cituje Reuters.



Šéf ukrajinskej energetickej spoločnosti YASNO Serhij Kovalenko uviedol, že situácia v Kyjeve sa zlepšila, stále však zostáva "zložitá". Ako naznačil, obyvatelia by mali mať elektrinu najmenej na štyri hodiny denne.



Stredajšie ruské bombardovanie spôsobilo doposiaľ najhoršie škody na energetickej infraštruktúre a milióny ľudí na Ukrajine zostali bez svetla, vody a tepla.



Rusko tvrdí, že sa nezameriava na civilné obyvateľstvo, zatiaľ čo Kremeľ uviedol, že útoky Moskvy na energetickú infraštruktúru sú dôsledkom neochoty Kyjeva rokovať.



Agentúra Reuters pripomína, že snežiť by malo v Kyjeve od nedele až do stredu budúceho týždňa a teploty pravdepodobne zostanú pod nulou.