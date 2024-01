V Kyjeve sa ľudia lúčili s básnikom padlým na východnom fronte

Kyjev 11. januára (TASR) - Stovky smútiacich ľudí s kvetmi a modro-žltými vlajkami sa vo štvrtok v Kyjeve lúčili s uznávaným ukrajinským básnikom zabitým na fronte Maxymom Kryvcovom. Ako informovali agentúry AP a AFP, správy o Kryvcovovej smrti v nedeľu vyvolali po celej krajine vlnu smútku.



Kryvcov prišiel o život 7. januára pri delostreleckej paľbe v oblasti mesta Kupiansk v Charkovskej oblasti, ktorá je jedným z kľúčových frontov zimnej ofenzívy ruskej armády.



Medzi spolubojovníkmi bol Kryvcov pre svoje tenké fúziky prezývaný Dalí.



V rokoch 2013-14 bol aktívnym účastníkom Revolúcie dôstojnosti, tzv. euromajdanu - série demonštrácií, ktoré viedli k desaťročiu pre Ukrajinu významných zmien. Do ukrajinskej armády vstúpil v roku 2014 po tom, čo Rusko ilegálne anektovalo ukrajinský polostrov Krym.



O niekoľko rokov neskôr si dal pauzu od armády a zameral sa na civilné aktivity vrátane písania poézie. Narukoval znova v roku 2022 - po začiatku ruskej invázie, a slúžil ako guľometník na fronte, kde napísal aj svoju prvú - a poslednú - zbierku s názvom Básne zo strieľne.



Táto zbierka vyšla minulý rok a ukrajinská pobočka Medzinárodnej asociácie básnikov, dramatikov, redaktorov, esejistov a prozaikov zaradila jeho knihu na zoznam najlepších kníh roku 2023 na Ukrajine.



Kryvcovova smrť vyvolala veľkú odozvu na sociálnych sieťach, kde sa jeho poézia šíri aj niekoľko dní po jeho smrti. Mnohí diskutujúci nachádzajú paralely medzi súčasnosťou a 20. a 30. rokmi 20. storočia, keď boli počas sovietskych represií zabité desiatky osobností ukrajinskej kultúry.



"Zabíjajú našich umelcov a potom sa nám smejú do tváre," napísala na Facebooku ukrajinská skladateľka Jana Jaščuková.



"Zanechal nám nielen svoje básne a svedectvo doby, ale aj svoju najsilnejšiu zbraň - zbraň, ktorá nezasiahne územie alebo nepriateľa, ale zasiahne ľudskú myseľ a dušu," uviedla pre AP poetka Olena Herasymiuková.



Mnohí ľudia prišli do Chrámu sv. Michala na rozlúčku s básnikom s fialkami - ide o odkaz na jeho poslednú báseň, ktorá bola zverejnená na Facebooku niekoľko dní pred jeho smrťou a v ktorej písal, že z jeho odtrhnutých rúk vyrastú fialky.



Kryvcov pochádzal zo západoukrajinského mesta Rivne, kde by mal byť neskôr pochovaný.



Maxym Kryvcov sa zaradil k desiatkam uznávaných osobností ukrajinskej kultúry, ktoré boli zabité v bojoch s ruskou armádou. Podľa ukrajinského PEN klubu od začiatku vojny do decembra 2023 bolo zabitých 95 ľudí v umeleckých profesiách. Sú medzi nimi herci, maliari, sochári, jazykovedci, historici a ďalší. Skutočný počet obetí z radov umelcov môže byť ešte vyšší, pripustila AP.