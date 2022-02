V Kyjeve sa ozýva paľba a výbuchy, zasiahli údajne aj elektráreň

Kyjev 25. februára (TASR) - V ukrajinskom hlavnom meste Kyjev zaznelo v piatok večer prinajmenšom päť výbuchov. Agentúra Reuters s odvolaním sa na výpovede svedka uviedla, že v meste bolo počuť aj delostreleckú paľbu. Ďalší svedok zmienil zase intenzívnu streľbu ozývajúcu sa v západnej časti metropoly.



Starosta Kyjeva Vitalij Kličko spresnil, že k explóziám došlo neďaleko tepelnej elektrárne nachádzajúcej sa severne od Kyjeva. Kličko následne uviedol, že ruská armáda elektráreň údajne zničila, píše denník The Guardian.



Jeho tvrdenie o zničení elektrárne však krátko na to dementovali ukrajinské úrady. Situácia tak ostáva nejasná.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok telefonicky hovoril s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Podľa televízie Sky News Zelenskyj varoval Bidena, že Kyjev môže už čoskoro padnú do rúk Ruska.



Samotný Zelenskyj uviedol len to, že s Bidenom hovoril o posilnení sankcií, konkrétnej obrannej pomoci a formovaní medzinárodnej protivojnovej koalície. Poďakoval tiež USA, že poskytujú Ukrajine silnú podporu.