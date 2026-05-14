< sekcia Zahraničie
V Kyjeve sa ozývali výbuchy po útokoch ruských dronov a rakiet
Pri masívnom dronovom a raketovom útoku Ruska na ukrajinské hlavné mesto prišiel o život jeden človek a 16 ďalších utrpelo zranenia.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 14. mája (TASR) - Ukrajinské hlavné mesto vo štvrtok v skorých ranných hodinách odoláva intenzívnemu útoku. Informuje o tom agentúra AFP, pričom starosta Kyjeva oznámil, že mesto ničia ruské údery. „Nepriateľ útočí na Kyjev s pomocou dronov a balistických rakiet,“ napísal Vitalij Kličko na sieti Telegram a dodal, že hlavné mesto je „pod silným nepriateľským útokom“, píše TASR.
Agentúra RBK-Ukrajina potvrdila, že Rusko spustilo masívny útok s dronmi a raketami na ukrajinskú metropolu. Odvolala sa pritom na šéfa vojenskej správy hlavného mesta Tymura Tkačenka.
„V Kyjeve bol vyhlásený stav pohotovosti pre hrozbu použitia balistických rakiet. Dbajte o svoju bezpečnosť. Okamžite choďte do krytov a zostaňte tam, kým sa poplach neskončí,“ uviedla vojenská správa necelú hodinu po polnoci miestneho času.
Ukrajinské letectvo uviedlo, že ruské rakety smerovali na mestá Kyjev, Kremenčuk, Jahotyn a Čerkasy, zatiaľ čo nad Sumskou oblasťou boli zaznamenané skupiny dronov letiace na západ. Počas útoku boli v hlavnom meste a jeho okolí hlásené výbuchy a aktivita protivzdušnej obrany, uviedol server Kyiv Post.
Ako dodal, prvé správy hovorili o škodách v kyjevskej Dniprovskej štvrti, kde trosky zostreleného dronu spôsobili požiar strechy päťposchodového obytného domu. Trosky zostreleného bezpilotného stroja dopadli na cestu aj v ďalšej štvrti.
Podrobnejšie informácie o materiálnych škodách či prípadných obetiach zatiaľ nie sú známe. Okrem Kyjeva bolo počuť výbuchy aj v mestách Čerkasy a Kremenčuk.
Nočný raketový útok nasledoval po jednom z najväčších dronových úderov od začiatku invázie, ktorému v stredu počas dňa odolávala aj Zakarpatská oblasť hraničiaca so Slovenskom. Okrem nej boli cieľom takmer 900 dronov tiež Kyjev, Rivnianska, Volynská, Odeská, Chmeľnycká, Ľvovská a ďalšie oblasti. Podľa správ si vyžiadali najmenej šesť mŕtvych a desiatky zranených vrátane detí.
Pri masívnom dronovom a raketovom útoku Ruska na ukrajinské hlavné mesto prišiel o život jeden človek a 16 ďalších utrpelo zranenia. Uviedli to miestne úrady, informovala agentúra AP, píše TASR.
Škody zaznamenali v šiestich mestských častiach Kyjeva, uviedol šéf vojenskej správy hlavného mesta Tymur Tkačenko. Už predtým varoval, že Rusko útočí na ukrajinskú metropolu s balistickými raketami a dronmi. Poškodené sú obytné budovy aj civilná infraštruktúra.
V jednej zo štvrtí sa čiastočne zrútil viacposchodový obytný dom, ktorého trosky zavalili ľudí. Ukrajinskej záchrannej službe sa spod nich podarilo vytiahnuť 10 osôb.
Úrady pritom dostali hlásenia o viacerých požiaroch, poškodených obytných budovách, nákupných centrách či čerpacích staniciach, priblížila agentúra RBK-Ukrajina.
Nočná eskalácia nasledovala po tom, ako Rusko v stredu spustilo jeden z najväčších denných útokov od začiatku ofenzívy. Prezident Volodymyr Zelenskyj varoval pred očakávanými údermi, pričom sa odvolával na ukrajinské spravodajské informácie, podľa ktorých Moskva aktívne presúva svoje vojenské prostriedky na rozsiahlu koordinovanú ofenzívu, uviedol server Kyiv Post.
Agentúra RBK-Ukrajina potvrdila, že Rusko spustilo masívny útok s dronmi a raketami na ukrajinskú metropolu. Odvolala sa pritom na šéfa vojenskej správy hlavného mesta Tymura Tkačenka.
„V Kyjeve bol vyhlásený stav pohotovosti pre hrozbu použitia balistických rakiet. Dbajte o svoju bezpečnosť. Okamžite choďte do krytov a zostaňte tam, kým sa poplach neskončí,“ uviedla vojenská správa necelú hodinu po polnoci miestneho času.
Ukrajinské letectvo uviedlo, že ruské rakety smerovali na mestá Kyjev, Kremenčuk, Jahotyn a Čerkasy, zatiaľ čo nad Sumskou oblasťou boli zaznamenané skupiny dronov letiace na západ. Počas útoku boli v hlavnom meste a jeho okolí hlásené výbuchy a aktivita protivzdušnej obrany, uviedol server Kyiv Post.
Ako dodal, prvé správy hovorili o škodách v kyjevskej Dniprovskej štvrti, kde trosky zostreleného dronu spôsobili požiar strechy päťposchodového obytného domu. Trosky zostreleného bezpilotného stroja dopadli na cestu aj v ďalšej štvrti.
Podrobnejšie informácie o materiálnych škodách či prípadných obetiach zatiaľ nie sú známe. Okrem Kyjeva bolo počuť výbuchy aj v mestách Čerkasy a Kremenčuk.
Nočný raketový útok nasledoval po jednom z najväčších dronových úderov od začiatku invázie, ktorému v stredu počas dňa odolávala aj Zakarpatská oblasť hraničiaca so Slovenskom. Okrem nej boli cieľom takmer 900 dronov tiež Kyjev, Rivnianska, Volynská, Odeská, Chmeľnycká, Ľvovská a ďalšie oblasti. Podľa správ si vyžiadali najmenej šesť mŕtvych a desiatky zranených vrátane detí.
Pri nočných útokoch Ruska na Kyjev zahynul jeden človek a 16 utrpelo zranenia
Pri masívnom dronovom a raketovom útoku Ruska na ukrajinské hlavné mesto prišiel o život jeden človek a 16 ďalších utrpelo zranenia. Uviedli to miestne úrady, informovala agentúra AP, píše TASR.
Škody zaznamenali v šiestich mestských častiach Kyjeva, uviedol šéf vojenskej správy hlavného mesta Tymur Tkačenko. Už predtým varoval, že Rusko útočí na ukrajinskú metropolu s balistickými raketami a dronmi. Poškodené sú obytné budovy aj civilná infraštruktúra.
V jednej zo štvrtí sa čiastočne zrútil viacposchodový obytný dom, ktorého trosky zavalili ľudí. Ukrajinskej záchrannej službe sa spod nich podarilo vytiahnuť 10 osôb.
Úrady pritom dostali hlásenia o viacerých požiaroch, poškodených obytných budovách, nákupných centrách či čerpacích staniciach, priblížila agentúra RBK-Ukrajina.
Nočná eskalácia nasledovala po tom, ako Rusko v stredu spustilo jeden z najväčších denných útokov od začiatku ofenzívy. Prezident Volodymyr Zelenskyj varoval pred očakávanými údermi, pričom sa odvolával na ukrajinské spravodajské informácie, podľa ktorých Moskva aktívne presúva svoje vojenské prostriedky na rozsiahlu koordinovanú ofenzívu, uviedol server Kyiv Post.