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V Kyjeve sa ozývali výbuchy po varovaní pred raketovým útokom
Útok prišiel po tom, ako sa Ukrajina a jej spojenci zo skupiny tzv. koalície ochotných v pondelok stretli v Paríži s cieľom posilniť podporu Kyjevu a zvýšiť tlak na Moskvu, aby ukončila vojnu.
Autor TASR
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Kyjev 13. júla (TASR) - V ukrajinskom hlavnom meste Kyjev sa v utorok krátko po polnoci miestneho času ozývali výbuchy, uviedol novinár agentúry AFP. Stalo sa tak po tom, ako letectvo varovalo pred tým, že sa k mestu približuje niekoľko rakiet.
„V hlavnom meste zasahujú systémy protivzdušnej obrany,“ uviedol kyjevský starosta Vitalij Kličko na platforme Telegram. „Nepriateľ útočí na Kyjev balistickými raketami,“ dodal s tým, že v južnej časti Kyjeva vypukli požiare, pričom plamene mali zachvátiť sklady.
V hlavnom meste sa predtým rozozvučali sirény varujúce pred leteckým útokom a následne bolo počuť približne pol tucta výbuchov. „Hrozba použitia balistických zbraní zo severu pretrváva! Riaďte sa našimi pokynmi! Zostaňte v krytoch, kým hrozba nepominie,“ informovali Vzdušné sily Ozbrojených síl Ukrajiny podľa agentúry RBC-Ukraine. Poplach pred náletmi bol po približne hodine zrušený.
Útok prišiel po tom, ako sa Ukrajina a jej spojenci zo skupiny tzv. koalície ochotných v pondelok stretli v Paríži s cieľom posilniť podporu Kyjevu a zvýšiť tlak na Moskvu, aby ukončila vojnu, ktorá pokračuje už piaty rok.
Ešte pred stretnutím desať krajín oznámilo vytvorenie koalície na rozvoj „obranných“ protibalistických kapacít v Európe, ktorých má Kyjev v súčasnosti v dôsledku ruských leteckých útokov výrazný nedostatok.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento krok označil za „historický“. Opakovane vyzýva spojencov na poskytnutie ďalších systémov protivzdušnej obrany, ktoré by pomohli odvracať ruské útoky balistickými a hypersonickými raketami.
„V hlavnom meste zasahujú systémy protivzdušnej obrany,“ uviedol kyjevský starosta Vitalij Kličko na platforme Telegram. „Nepriateľ útočí na Kyjev balistickými raketami,“ dodal s tým, že v južnej časti Kyjeva vypukli požiare, pričom plamene mali zachvátiť sklady.
V hlavnom meste sa predtým rozozvučali sirény varujúce pred leteckým útokom a následne bolo počuť približne pol tucta výbuchov. „Hrozba použitia balistických zbraní zo severu pretrváva! Riaďte sa našimi pokynmi! Zostaňte v krytoch, kým hrozba nepominie,“ informovali Vzdušné sily Ozbrojených síl Ukrajiny podľa agentúry RBC-Ukraine. Poplach pred náletmi bol po približne hodine zrušený.
Útok prišiel po tom, ako sa Ukrajina a jej spojenci zo skupiny tzv. koalície ochotných v pondelok stretli v Paríži s cieľom posilniť podporu Kyjevu a zvýšiť tlak na Moskvu, aby ukončila vojnu, ktorá pokračuje už piaty rok.
Ešte pred stretnutím desať krajín oznámilo vytvorenie koalície na rozvoj „obranných“ protibalistických kapacít v Európe, ktorých má Kyjev v súčasnosti v dôsledku ruských leteckých útokov výrazný nedostatok.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento krok označil za „historický“. Opakovane vyzýva spojencov na poskytnutie ďalších systémov protivzdušnej obrany, ktoré by pomohli odvracať ruské útoky balistickými a hypersonickými raketami.