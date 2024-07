V Kyjeve vyhlasovali poplach, obrana mesta zneškodnila dron

Kyjev 18. júla (TASR) - V ukrajinskej metropole Kyjev bol v stredu neskoro večer vyhlásený letecký poplach a z jednej zo štvrtí bolo počuť aj mohutné explózie. Kyjevský primátor Vitalij Kličko neskôr informoval, že bola aktivovaná protilietadlová obrana mesta, ktorá zneškodnila útočný dron.



Ako uviedla agentúra AFP, podľa Klička na mieste dopadu trosiek zostreleného dronu zasahujú hasiči a záchranári. Informácie o prípadných zranených alebo materiálnych škodách nateraz nie sú k dispozícii.



Kličko vo svojom statuse v aplikácii Telegram apeloval na obyvateľov Kyjeva, aby neignorovali vyhlásenia poplachu a šli sa skryť do krytov alebo na iné bezpečné miesta. Uviedol, že v stredu večer "zatiaľ" odzneli sirény "už trikrát". Pripomenul, že "nepriateľ je zákerný a cynický".



Aj minulý týždeň Kyjevom otriasla raketová paľba, ktorá zdevastovala renomovanú detskú nemocnicu Ochmatdyt a vyvolala vlnu odsúdenia zo strany medzinárodného spoločenstva. Kremeľ v reakcii na to uviedol, že škody na tomto zdravotníckom zariadení v centre hlavného mesta spôsobili ukrajinské systémy protivzdušnej obrany.



V tejto situácii predstavitelia ukrajinského vedenia apelujú na západných spojencov, aby Ukrajine poskytli viac systémov protivzdušnej obrany, ktoré by zmarili záplavu útokov ruských dronov a rakiet.