V Kyjeve začína rokovanie bezpečnostných poradcov koalície ochotných
Po sobotňajšom stretnutí sa 6. januára vo Francúzsku uskutoční stretnutie koalície ochotných na úrovni lídrov jej členských štátov.
Autor TASR
Kyjev 3. januára (TASR) - Bezpečnostní poradcovia zo štátov, ktoré sú v rámci aliancie NATO a Európy spojencami Ukrajiny, pricestovali v sobotu do Kyjeva na ďalšie rokovania o pláne na ukončenie vojny s Ruskom, informovala agentúra AFP.
„Do Kyjeva dorazili poradcovia pre národnú bezpečnosť z európskych krajín,“ potvrdil v príspevku na sieti Telegram ukrajinský hlavný vyjednávač a tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov. Dodal, že rokovania sa sústredia na bezpečnostné a ekonomické otázky. Bude sa pracovať aj na rámcových dokumentoch a diskutovať o koordinácii ďalších krokov s partnermi.
Na stretnutí sa zúčastňujú zástupcovia Británie, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Holandska, Kanady, Litvy, Lotyšska, Nemecka, Nórska, Poľska, Španielska, Švédska a Talianska, ako aj NATO, Európskej komisie a Európskej rady.
Po sobotňajšom stretnutí sa 6. januára vo Francúzsku uskutoční stretnutie koalície ochotných na úrovni lídrov jej členských štátov. Následne sa bude konať ďalšie stretnutie na úrovni poradcov, po ktorom sa budú pripravovať stretnutia lídrov európskych štátov a prezidenta USA Donalda Trumpa.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 30. decembra oznámil, že niektoré dokumenty o urovnaní vojny, ktoré boli vypracované v rámci rokovacieho procesu, budú pripravené na podpis v januári.
