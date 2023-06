V Kyjeve zomreli traja ľudia, vyšetrujú tvrdenia o zamknutom kryte

Kyjev 1. júna (TASR) - Ukrajinské policajné orgány vyšetrujú okolnosti štvrtkového úmrtia troch ľudí vrátane deväťročného dievčaťa počas najnovšieho útoku Ruska na Kyjev. Podľa svedkov sa nedokázali dostať do zamknutého bombového krytu. Vyšetrovanie potvrdil starosta hlavného mesta Vitalij Kličko. TASR informuje podľa portálu britského denníka The Guardian.



Podľa Klička počas ruského ostreľovania v noci na štvrtok utrpelo zranenia 19 ľudí. Na účte radnice na sociálnej sieti Telegram uviedol: "Policajti prešetrujú polikliniku a jej okolie v časti Desňanskyj v Kyjeve. Otvorené boli trestné prípady."



Kličko ďalej napísal: "Troska rakety spadla k vchodu zdravotníckeho zariadenia štyri minúty po oznámení vzdušného útoku. A ľudia utekali ku krytu. Teraz sa začalo vyšetrovanie, či bol kryt otvorený. Boli v ňom ľudia? Pretože, podľa záchranárov, odtiaľ po poškodení polikliniky vyviedli von skupinu ľudí."



K útoku došlo na Medzinárodný deň detí, ktorý si pripomínajú v mnohých postsovietskych krajinách. Rusko útočilo siedmimi balistickými riadenými strelami Iskander-M a troma strelami s plochou dráhou letu Iskander-K. Podľa ukrajinského ministerstva obrany boli zostrelené. Cieľom kombinácie útoku dronov, balistických striel a striel s plochou dráhou letu je evidentne demoralizovať obyvateľov a vyčerpať zásoby protivzdušnej munície.



Kličko pripomenul obyvateľom, že "za fungovanie krytov v každom okrese mesta sú zodpovední šéfovia inštitúcií, kde sa kryty nachádzajú, a aj šéfovia okresov. Majú na starosti prístup do krytov a ich zriaďovanie. Útočiská sú vyznačené na kyjevskej mape krytov. V okrese Desňanskyj bol kryt otvorený v škole vedľa polikliniky a boli v ňom ľudia."