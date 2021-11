V Kyjeve vytvorili z gréckokatolíckej katedrály očkovacie centrum

Kyjev 9. novembra (TASR) - V hlavnej katedrále Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Kyjeve otvorili centrum očkovania voči ochoreniu COVID-19. Ide o vôbec prvé vakcinačné stredisko otvorené na Ukrajine v náboženskej inštitúcii, informovala agentúra AFP.



Predstavitelia cirkvi sa rozhodli poskytnúť kyjevskú Patriarchálnu katedrálu Kristovho vzkriesenia pre potreby vakcinačného centra, aby podporili všeobecnú očkovaciu kampaň. Na Ukrajine je totiž proti covidu plne zaočkovaných len 25 percent obyvateľstva, čo je jedna z najnižších úrovní zaočkovanosti v Európe.



"Cirkev nevidí dôvod na odmietanie vakcíny. Očkovanie je cestou k ochrane života a zdravia," zdôraznil ras Žeplinskyj, vedúci komunikačného oddelenia ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, ktorá je treťou najväčšou cirkvou v krajine.



Očkovacie centrum v katedrále nachádzajúcej sa vo východnej časti Kyjeva funguje od 7. novembra. Ukrajinské cirkvi sa doposiaľ k vakcinačnej kampani stavali zdržanlivo a do výziev na podporu očkovania sa nezapájali.



Ukrajina v posledných týždňoch zaznamenáva rekordné prírastky nakazených novým druhom koronavírusu aj súvisiacich úmrtí, čo podľa AFP predstavuje obrovskú záťaž pre tamojšie podfinancované zdravotníctvo.



Za posledných 24 hodín potvrdili na Ukrajine takmer 19.000 nových prípadov infekcie a vyše 800 súvisiacich úmrtí. Do nemocníc prijali temer 3000 nových pacientov, informovala v utorok agentúra Ukrinform.



Ukrajinské úrady pred časom nariadili učiteľom a iným štátnym zamestnancom, aby sa dali do 8. novembra zaočkovať oboma dávkami vakcíny. Tým, ktorí tak do stanoveného termínu neurobili, pozastavia vyplácanie mzdy. Zavedené boli tiež rôzne reštrikcie pre nezaočkovaných pri cestovaní a v ďalších sférach verejného života.



To pomohlo zrýchliť tempo vakcinácie, ktoré v súčasnosti dosahuje približne 250.000 zaočkovaných za deň. Ukrajina od začiatku pandémie zaznamenala viac ako 3,1 milióna prípadov nákazy a približne 73.000 úmrtí súvisiacich s covidom.