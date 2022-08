V Kyjevskej oblasti je stále nezvestných okolo 300 ľudí

Londýn 1. augusta (TASR) - Úrady Kyjevskej oblasti považujú stále za nezvestných asi 300 ľudí, o ktorých nie sú správy od jari, keď tento región obsadili ruské jednotky. Podľa britského denníka The Guardian o tom informoval náčelník polície Kyjevskej oblasti Andrij Nebytov.



V príspevku zverejnenom v pondelok na aplikácii Telegram Nebytov dodal, že bližšie neznámy počet ukrajinských občanov bol zavlečený do Bieloruska. Uviedol, že podľa výpovedí očitých svedkov ide o obyvateľov miest Hostomeľ, Buča a Irpiň, ktorých tam predtým zajali ruské jednotky.



Nebytov informoval, že neidentifikovaných zostáva 216 tiel, ktoré sa našli v oblasti po stiahnutí ruských jednotiek. Dodal, že z tiel boli odobraté vzorky tkanív na analýzu DNA, a vyjadril nádej, že vďaka spolupráci s príbuznými sa podarí tieto osoby identifikovať.



Na svojom konte v aplikácii Telegram Nebytov koncom minulého týždňa informoval o náleze ďalšieho tela civilistu na území Kyjevskej oblasti. Telo – podľa Nebytova – so stopami po mučení sa našlo v katastri obce Nove Zalissija, v blízkosti niekdajších pozícií ruskej armády.



Podľa ukrajinských médií bolo k 17. júlu v Kyjevskej oblasti nájdených 1346 tiel civilistov, ktorí boli zrejme zabití ruskou armádou.