< sekcia Zahraničie
V kyjevskom Chráme sv. Sofie sa konala modlitba za Ukrajinu
Na modlitbe za Ukrajinu boli prítomní zástupcovia najväčších cirkví a náboženských organizácií vrátane patriarchu pravoslávnej cirkvi metropolitu Epifanija.
Autor TASR
Kyjev 24. februára (TASR) - V Chráme svätej Sofie v Kyjeve sa v utorok konala spoločná modlitba aj za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jeho manželky Oleny a európskych lídrov, ktorí pri príležitosti štvrtého výročia ruskej invázie pricestovali do ukrajinskej metropoly.
Na modlitbe za Ukrajinu boli prítomní zástupcovia najväčších cirkví a náboženských organizácií vrátane patriarchu pravoslávnej cirkvi metropolitu Epifanija. Zúčastnili sa na nej predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa, lídri Dánska, Estónska, Fínska, Chorvátska, Islandu, Lotyšska, Nórska či Švédska a diplomati viacerých ďalších štátov.
Ako s odvolaním sa na Zelenského príspevok na sociálnych sieťach informovala stanica BBC, išlo o modlitbu „za požehnanie a pomoc pre ukrajinských vojakov, za prepustenie vojnových zajatcov, za každého z tých, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, za všetkých ukrajinských mužov a ženy, a za jednotu a dôstojný mier pre ukrajinský ľud.“
Obyvatelia Kyjeva i mnohých ďalších miest na Ukrajine si aj dnes - ako vo všetky dni od vypuknutia vojny - uctili pamiatku padlých minútou ticha.
V Kyjeve sa v utorok uskutoční aj stretnutie koalície ochotných a summit Ukrajiny so severskými a pobaltskými štátmi. K diskusiám koalície ochotných sa cez videohovor pripoja aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer.
Ukrajina si v utorok pripomína štvrté výročie začiatku rozsiahlej ruskej invázie, ktorá sa začala v skorých ranných hodinách 24. februára 2022 sériou raketových útokov a pozemným postupom ruských síl z viacerých smerov.
Na modlitbe za Ukrajinu boli prítomní zástupcovia najväčších cirkví a náboženských organizácií vrátane patriarchu pravoslávnej cirkvi metropolitu Epifanija. Zúčastnili sa na nej predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa, lídri Dánska, Estónska, Fínska, Chorvátska, Islandu, Lotyšska, Nórska či Švédska a diplomati viacerých ďalších štátov.
Ako s odvolaním sa na Zelenského príspevok na sociálnych sieťach informovala stanica BBC, išlo o modlitbu „za požehnanie a pomoc pre ukrajinských vojakov, za prepustenie vojnových zajatcov, za každého z tých, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, za všetkých ukrajinských mužov a ženy, a za jednotu a dôstojný mier pre ukrajinský ľud.“
Obyvatelia Kyjeva i mnohých ďalších miest na Ukrajine si aj dnes - ako vo všetky dni od vypuknutia vojny - uctili pamiatku padlých minútou ticha.
V Kyjeve sa v utorok uskutoční aj stretnutie koalície ochotných a summit Ukrajiny so severskými a pobaltskými štátmi. K diskusiám koalície ochotných sa cez videohovor pripoja aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer.
Ukrajina si v utorok pripomína štvrté výročie začiatku rozsiahlej ruskej invázie, ktorá sa začala v skorých ranných hodinách 24. februára 2022 sériou raketových útokov a pozemným postupom ruských síl z viacerých smerov.