V Kysáči sa konal detský folklórny festival Zlatá brána

Kysáč 23. júna (TASR) – V nedeľu sa v Kysáči pri Novom Sade uskutočnil 31. ročník Medzinárodného detského folklórneho festivalu Zlatá brána. Podujatie zorganizovalo Kultúrne centrum Kysáč, zúčastnilo sa ho celkovo 27 súborov. Tohoročným víťazom a držiteľom ceny Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku sa stal detský folklórny súbor Hájiček z obce Lug. Informuje o tom spravodajca TASR.



Na hlavnom pódiu sa predstavili detské folklórne súbory z prostredia vojvodinských Slovákov, zo slovenskej Krupiny a Martina a tiež srbský detský folklórny súbor.



Umeleckým vedúcim a choreografom víťazného súboru bol Valentín Danko. „Toto je prvá choreografia, ktorú som zhotovil a nacvičil. Má názov Ide kocúr... Túto a ďalšie hry som hľadal v literatúre, v múzeách, v Ústave pre kultúru (vojvodinských Slovákov) a aj v rámci výskumu v obci Lug... Keďže sme získali prvé miesto, chcel by som si sadnúť a analyzovať celú choreografiu,“ uviedol pre TASR choreograf.



Kvalitu vystúpení ocenila odborná porota, ktorej predsedom bol Ján Slávik. „Tento festival má budúcnosť. Víťazná choreografia vynikala. Verím, že to videlo aj obecenstvo, najmä tí, ktorí sa zaoberajú folklórom... Ako členovia poroty sme sa zhodli po ich vystúpení, že fakt vynikajú,“ vyhlásil predseda poroty pre TASR.



Ďalšia členka poroty Tatiana Jašková sledovala hudobnú zložku vystúpení. Podľa jej slov by bolo lepšie, keby v orchestroch, ktoré sprevádzajú tanečníkov bolo viac detí. „Vo väčšine súborov nebolo až toľko detí. Na to som apelovala aj minulý rok. Bolo by krajšie, keďže je to detský festival...keby v hudobnej zložke boli aj deti... V tomto kontexte by som chcela zvlášť pochváliť prácu a snahu mladého orchestra z Pivnice, ktorý len nedávno začal pracovať,“ zdôraznila Jašková.



Medzinárodný detský folklórny festival Zlatá brána má dlhoročnú tradíciu a je jedným z najvýznamnejších podujatí svojho druhu v regióne. Organizátori mu položili základy v roku 1993, keď obec Kysáč oslavovala 220. výročie príchodu Slovákov.











(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)