V L. Mikuláši sa na šampionáte v šachu zišlo takmer 400 mladých hráčov

Liptovský Mikuláš 19. mája (TASR) - Takmer 400 mladých šachistov z celého Slovenska sa v uplynulom týždni stretlo v Kongresovom centre pri akvaparku v Liptovskom Mikuláši na Majstrovstvách Slovenska (MSR) mládeže v šachu 2025. Ako TASR informoval organizátor MSR mládeže v šachu 2025 Marek Zelnický, išlo o historicky najväčší šampionát mládeže na Slovensku, ktorý svojou atmosférou, úrovňou aj počtom účastníkov prekonal všetky doterajšie ročníky.



„Tento ročník bol výnimočný nielen rekordnou účasťou, ale aj kvalitou výkonov. Každý deň sme sledovali nevídané šachové bitky plné emócií a odvahy. Slovenský šach má výbornú budúcnosť - mladí hráči nám ukázali svoj potenciál a my urobíme všetko pre to, aby mohli rásť a reprezentovať,“ uviedol riaditeľ turnaja Juraj Ivan.



Súťažilo sa v 14 vekových kategóriách od 8 do 20 rokov. Podľa organizátora bola každá partia výnimočná - nechýbali prekvapenia, dramatické závery ani strhujúce obraty. „Turnaj ukázal skvelú výkonnostnú pripravenosť našej mladej generácie a zároveň silnú základňu pre budúcu reprezentáciu Slovenska,“ doplnil Zelnický.



Súčasťou šampionátu boli aj Majstrovstvá SR v riešení šachových skladieb, živý šach, simultánka, bleskový turnaj i odborné prednášky o psychológii šachu pre rodičov a ženskom šachu.