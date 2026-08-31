< sekcia Zahraničie
V Lamanšskom prielive sa potopila loď, dvaja ľudia sú nezvestní
Trojicu zachránených rybárov v sobotu previezli do nemocnice v Británii.
Autor TASR
Londýn 30. augusta (TASR) - Troch ľudí sa podarilo zachrániť z francúzskeho rybárskeho plavidla, ktoré sa v sobotu potopilo v Lamanšskom prielive. Pátranie po ďalších dvoch členoch posádky úrady v nedeľu večer pozastavili, oznámila britská námorná a pobrežná stráž. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Trojicu zachránených rybárov v sobotu previezli do nemocnice v Británii. V súčasnosti sa vracajú do Francúzska. Intenzívna pátracia operácia prebiehala od sobotňajšieho večera neďaleko Plymouthu. Britská námorná a pobrežná stráž v nedeľu večer uviedla, že pátranie po dvoch nezvestných bolo „pozastavené do získania ďalších informácií“.
Francúzske úrady uviedli, že posádka lode predtým kontaktovala inú rybársku loď Stradale a hlásila jej technické problémy. Posádke lode Stradale sa ešte pred potopením plavidla podarilo zachrániť troch z piatich členov posádky.
Do záchrannej operácie sa zapojili britský záchranársky vrtuľník, lietadlo, záchranné člny či miestne lode. Francúzske námorníctvo vyslalo lietadlo Falcon 50.
Trojicu zachránených rybárov v sobotu previezli do nemocnice v Británii. V súčasnosti sa vracajú do Francúzska. Intenzívna pátracia operácia prebiehala od sobotňajšieho večera neďaleko Plymouthu. Britská námorná a pobrežná stráž v nedeľu večer uviedla, že pátranie po dvoch nezvestných bolo „pozastavené do získania ďalších informácií“.
Francúzske úrady uviedli, že posádka lode predtým kontaktovala inú rybársku loď Stradale a hlásila jej technické problémy. Posádke lode Stradale sa ešte pred potopením plavidla podarilo zachrániť troch z piatich členov posádky.
Do záchrannej operácie sa zapojili britský záchranársky vrtuľník, lietadlo, záchranné člny či miestne lode. Francúzske námorníctvo vyslalo lietadlo Falcon 50.