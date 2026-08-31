Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 31. august 2026Meniny má Nora
< sekcia Zahraničie

V Lamanšskom prielive sa potopila loď, dvaja ľudia sú nezvestní

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Trojicu zachránených rybárov v sobotu previezli do nemocnice v Británii.

Autor TASR
Londýn 30. augusta (TASR) - Troch ľudí sa podarilo zachrániť z francúzskeho rybárskeho plavidla, ktoré sa v sobotu potopilo v Lamanšskom prielive. Pátranie po ďalších dvoch členoch posádky úrady v nedeľu večer pozastavili, oznámila britská námorná a pobrežná stráž. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Trojicu zachránených rybárov v sobotu previezli do nemocnice v Británii. V súčasnosti sa vracajú do Francúzska. Intenzívna pátracia operácia prebiehala od sobotňajšieho večera neďaleko Plymouthu. Britská námorná a pobrežná stráž v nedeľu večer uviedla, že pátranie po dvoch nezvestných bolo „pozastavené do získania ďalších informácií“.

Francúzske úrady uviedli, že posádka lode predtým kontaktovala inú rybársku loď Stradale a hlásila jej technické problémy. Posádke lode Stradale sa ešte pred potopením plavidla podarilo zachrániť troch z piatich členov posádky.

Do záchrannej operácie sa zapojili britský záchranársky vrtuľník, lietadlo, záchranné člny či miestne lode. Francúzske námorníctvo vyslalo lietadlo Falcon 50.
.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku