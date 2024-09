V Lamanšskom prielive sa prevrátil čln s migrantmi, hlásia obete

Paríž 3. septembra (TASR) - V Lamanšskom prielive medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom sa v utorok prevrátil čln s desiatkami migrantov. V súčasnosti prebieha rozsiahla operácia na záchranu viac ako 50 ľudí. Miestne médiá píšu o najmenej desiatich obetiach, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Čln smerujúci pravdepodobne do Británie sa prevrátil pri francúzskom pobreží. Tamojšie úrady už skôr oznámili, že minimálne desať ľudí je v kritickom stave. Pri záchrannej akcii zasahuje aj vrtuľník.



Lamanšský prieliv je jednou z najrušnejších námorných trás na svete so silnými prúdmi a plavba na malých člnoch je preto nebezpečná.



Boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu je prioritou britskej aj francúzskej vlády. Tento rok prišli do Británie tisíce ľudí na člnoch. Minulý týždeň sa francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer zaviazali, že budú užšie spolupracovať na likvidácii pašeráckych trás migrantov, pripomína Reuters.