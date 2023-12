V Lamanšskom prielive sa prevrhla loď s vyše 60 migrantmi

Paríž 15. decembra (TASR) - V Lamanšskom prielive sa v noci na piatok prevrhla pri francúzskom pobreží loď s vyše 60 migrantami na palube. Pri incidente zahynul jeden človek, informovali francúzske námorné úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Z vody sa podarilo celkovo vytiahnuť 66 ľudí, z toho "jedna obeť, ktorá nebola pri vedomí, je v kritickom stave a bola vrtuľníkom prevezená do nemocnice v Calais," uviedli francúzske úrady. Druhú obeť, ktorá nereagovala na okolie, sa nepodarilo oživiť.



Francúzske námorné úrady dostali počas noci varovanie o lodi, ktorá má ťažkosti a nachádza sa asi osem kilometrov od pobrežia. Záchranné plavidlo priplávalo na miesto incidentu približne o 0.30 h miestneho času.



Záchranári zistili, že časť lode, ktorá ju nadnášala, vyfučala, a ľudia sú už vo vode. Z mora vyzdvihli každého, koho našli, a zachránených previezli do Calais. Na mieste nehody ďalšie záchranárske lode a lietadlá pátrajú po preživších. Očakáva sa, že do Calais príde v piatok ráno v súvislosti s nehodou aj francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin.



Desiatky tisíc ľudí sa každý rok pokúšajú prekonať na malých člnoch Lamanšský prieliv smerom do Británie. Ide o jednu z hlavných priorít britskej vlády, ktorá je tiež predmetom sporu medzi Londýnom a Parížom.



Od začiatku tohto roka do konca novembra prekonalo podľa údajov britskej vlády Lamanšský prieliv už vyše 28.000 ľudí. Vlani to bolo takmer 46.000 ľudí.



Podľa francúzskych úradov sú plavidlá migrantov často preplnené a v priemere prevážajú asi 53 pasažierov. Ide o takmer dvojnásobok oproti priemeru spred dvoch rokov.



Pri prekonávaní Lamanšského prielivu zahynulo už množstvo migrantov. Pri jednej z najsmrteľnejších nehôd pred dvomi rokmi zahynulo 27 ľudí.