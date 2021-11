V Lamanšskom prielive zachránili 400 migrantov

Paríž 4. novembra (TASR) - Francúzska námorná prefektúra vo štvrtok uviedla, že vo vodách Lamanšského prielivu bolo zachránených 400 migrantov, ktorí sa snažili preplávať do Británie. Jedna osoba však zostala po potopení sa preplnenej lode nezvestná. Ďalší muž sa pri incidente utopil. Správu priniesla agentúra AFP.



"Zachránilo sa viac ako 400 ľudí. Žiaľ, napriek nášmu úsiliu zostal jeden človek nezvestný a ďalší bol vyhlásený za mŕtveho," uviedol francúzsky úrad.



Prokuratúra v meste Dunkerque uviedla, že počet pokusov o preplávanie prielivu medzi Francúzskom a Britániou sa tento týždeň zvýšil pravdepodobne v dôsledku priaznivého počasia.



AFP pripomenula, že za uplynulé tri roky došlo k výraznému nárastu pokusov migrantov o prekročenie Lamanšského prielivu, a to aj napriek varovaniam o možných nebezpečenstvách. Medzi severným Francúzskom a južným Anglickom vedie rušná námorná trasa, pre ktorú sú navyše typické silné morské prúdy.



Podľa údajov britskej agentúry PA Media od začiatku tohto roka preplávalo do Británie na malých člnoch viac ako 17.000 migrantov, čo je viac ako dvojnásobok počtu za celý rok 2020.