V Lamanšskom prielive zachránili 71 migrantov

Lille 27. októbra (TASR) - Celkovo 71 migrantov snažiacich sa dostať do Británie v sotva plavbyschopných člnoch zachránili počas dvoch operácií v Lamanšskom prielive. Oznámila to v utorok francúzska námorná prefektúra, ktorú cituje tlačová agentúra AFP.



Prvý z člnov s 38 osobami na palube zastavila vlečná loď v pondelok v noci pri pobreží francúzskeho mesta Dunkirk po tom, ako sa plavidlo s migrantmi dostalo do ťažkostí. Vlečná loď neskôr vyzdvihla z druhého člnu ďalších 33 ľudí. Všetci zachránení migranti boli následne odovzdaní hraničnej polícii.



Počas uplynulých troch rokov došlo k výraznému nárastu počtu prípadov, keď sa migranti pokúšali dostať cez Lamanšský prieliv do Británie. Podľa francúzskych úradov sa začiatkom októbra v priebehu iba dvoch dní podarilo zachrániť 213 migrantov.



K týmto pokusom dochádza naďalej i napriek tomu, že úrady varujú pred ohrozením života na tejto frekventovanej námornej trase medzi Francúzskom a južným Anglickom, kde sa tiež nachádzajú silné prúdy a prevládajú nízke teploty.



Francúzsky námorný prefekt Philippe Dutrieux uviedol, že od začiatku januára do konca augusta sa o prekonanie Lamanšského prielivu pokúsilo približne 15.400 migrantov, z ktorých 3500 bolo zachránených a vrátených späť do Francúzska.



Vlani sa cez Lamanšký prieliv pokúsilo dostať alebo sa dostalo zhruba 9500 ľudí, v roku 2019 táto štatistika činila 2300 ľudí a v roku 2018 len približne 600 osôb.