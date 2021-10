V Lamanšskom prielive zachránili ďalších 213 migrantov

Lille 19. októbra (TASR) - V Lamanšskom prielive bolo v nedeľu a v pondelok zachránených 213 migrantov, ktorí sa pokúšali preplaviť z Francúzska do Británie na provizórnych alebo vratkých člnoch, uviedli v utorok francúzski predstavitelia.



Po tom, čo sa "veľa" člnov a lodí v nedeľu počas plavby cez prieliv ocitlo v núdzi, záchranné operácie pokračovali aj v pondelok počas dňa, informovala prefektúra pre Lamanšský kanál a Severné more vo svojom vyhlásení zverejnenom agentúrou AFP.



Policajný prefekt Philippe Dutrieux informoval, že od 1. januára do 31. augusta sa na túto cestu z Francúzska k brehom Británie vydalo asi 15.400 migrantov, pričom 3500 z nich bolo zachránených v núdzi a následne prepravených späť do Francúzska.



V roku 2020 sa o pokus preplaviť sa do Británie z Francúzska pokúsilo približne 9500 ľudí. V roku 2019 ich bolo 2300 a v roku 2018 "len" 600.



AFP pripomenula, že počet migrantov ochotných vydať sa na riskantnú platbu cez tento prieplav stúpa od konca roku 2018, a to aj napriek varovaniu úradov oboch štátov pred nebezpečenstvom plavby na vratkých člnoch v oblasti s veľmi rušnou námornou dopravou, kde sú okrem toho aj silné morské prúdy a často aj nízke teploty.