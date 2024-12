V Lamanšskom prielive zachránili úrady počas stredy 107 migrantov

Lille 26. decembra (TASR) - Počas stredy sa podarilo zachrániť 107 migrantov, ktorí sa pokúšali dostať z Francúzska do Anglicka cez Lamanšský prieliv, oznámili francúzske úrady. TASR informuje podľa agentúry AFP a portálu stanice France24.



Úrady počas dňa na pobreží severnej časti Francúzska uskutočnili až 12 záchranných operácií vrátane záchrany lode, ktorá mala problémy s motorom.



Lamanšský prieliv je "obzvlášť nebezpečnou oblasťou, najmä na vrchole zimy, pre nestabilné a preťažené lode," uvádza sa vo vyhlásení. Tento rok pri pokuse o prechod Lamanšského prielivu do Británie zahynulo najmenej 73 migrantov, čím sa stal najsmrteľnejším rokom v histórii takýchto prechodov.



Ďalšie desaťtisíce ľudí sa dostali do Británie, kde vláda prisľúbila, že zakročí proti gangom pašerákov ľudí. V novembri britský premiér Keir Starmer vyzval na väčšiu medzinárodnú spoluprácu v boji proti týmto gangom, ktoré označil za globálnu bezpečnostnú hrozbu podobnú terorizmu.