V Lamanšskom prielive sa podarilo zachrániť vyše 200 migrantov

Paríž 10. novembra (TASR) - Francúzske úrady v utorok večer oznámili, že sa im podarilo zachrániť viac ako 200 migrantov, ktorí sa pokúsili na člnoch preplaviť cez Lamanšský prieliv a dostať sa do Británie. Informovala o tom agentúra AFP.



Počas siedmich záchranných akcií prebiehajúcich od pondelka do utorňajšieho večera, previezli späť k severnému pobrežiu Francúzska 210 migrantov vrátane štyroch žien a jedného dieťaťa. Po presunutí do miest Calais, Dunkerque a Boulogne-sur-Mer sa o nich postarali príslušníci pohraničnej stráže a v niektorých prípadoch tiež hasiči či námorná záchranná zdravotná služba.



AFP pripomenula, že od konca roku 2018 došlo aj napriek varovaniam o možných nebezpečenstvách k výraznému nárastu počtu pokusov migrantov o prekročenie Lamanšského prielivu. Severné Francúzsko a južné Anglicko spája rušná námorná trasa, pre ktorú sú navyše typické silné morské prúdy a nízka teplota vody. Migrantov neodradila od ich snáh dostať sa cez Lamanšský prieliv ani prichádzajúca zima.



Podľa francúzskeho viceadmirála Philippea Dutrieuxa sa počas prvých ôsmich mesiacov tohto roka pokúsilo dostať cez prieliv zhruba 15.400 migrantov, pričom 3500 z nich zachránili po tom, čo sa ich člny dostali do ťažkostí. Vlani sa o preplávanie prielivu úspešne či neúspešne pokúsilo približne 9500 osôb, v roku 2019 ich bolo len 2300 a v roku 2018 okolo 600.