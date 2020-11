V Lamanšskom prielive zachránili z provizórneho člnu 45 migrantov

Paríž 29. novembra (TASR) - Celkovo 45 migrantov vrátane tehotnej ženy a viacerých detí zachránili v sobotu v Lamanšskom prielive po tom, ako sa ich provizórny čln "ocitol v núdzi" neďaleko severofrancúzskeho prístavu Dunkerque. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na francúzske úrady.



Niektorí z migrantov, ktorí boli následne prevezení na palubu záchrannej lode, pritom údajne vykazovali známky podchladenia, dodala francúzska Námorná prefektúra pre Lamanšský kanál a Severné more. Migrantov sa ujali záchranári a pohraničná polícia, pričom po príchode do prístavu v meste Calais, ležiacom približne 45 kilometrov na západ od Dunquerque, vo večerných hodinách boli "všetci v bezpečí".



Napriek zdanlivo krátkej vzdialenosti medzi francúzskym Calais a britský prístavom Dover, môže byť pri rušnej premávke, silnom vetre i prúdoch, prechod cez Lamanšský prieliv pre malé člny obzvlášť nebezpečný, približuje AFP.



Koncom októbra zahynuli po potopení člna v Lamanšskom prielive štyria migranti vrátane dvoch detí a ďalší traja boli nezvestní.



Od roku 2018 sa pokúša z Francúzska do Británie dostať cez Lamanšský prieliv čoraz vyšší počet migrantov.



V sobotu obe krajiny podpísali dohodu o posilnení prítomnosti polície v Lamanšskom prielive v snahe zabrániť ďalším migrantom v nelegálnom prechode. Podľa dohody podpísanej britskou ministerkou vnútra Priti Patelovou a jej francúzskym náprotivkom Géraldom Darmaninom bude na francúzskom pobreží nasadených dvakrát viac policajtov na sledovanie migrantov na mori.