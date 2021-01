V Lamanšskom prielive zachránili za dva dni viac ako 50 utečencov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Lille 11. januára (TASR) - Viac ako 50 utečencov - vrátane troch detí - sa podarilo za uplynulé dva dni zachrániť v Lamanšskom prielive pri ich pokuse preplaviť sa do Británie. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na francúzsky úrad zodpovedný za Lamanšský prieliv a Severné more.Pobrežná hliadka zachránila v nedeľu 24 utečencov vo viacerých plavidlách po tom, čo zachytila ich núdzové volanie. Všetkých previezli späť do Francúzska, kde si ich prevzala pohraničná polícia. Ďalších 30 ľudí sa podarilo zachrániť pri dvoch samostatných pokusoch v pondelok nadránom.Počet pokusov utečencov, najmä zo Sýrie či severu Afriky, dostať sa na člnoch do Európy v ostatných rokoch pribúda, napriek riziku podchladenia a hrozbe utopenia.Vlani podľa francúzskych úradov prekonalo alebo sa pokúsilo prekonať Lamanšský prieliv z Francúzska do Spojeného kráľovstva viac ako 9500 migrantov, čo je štvornásobný nárast oproti roku 2019.Humanitárne organizácie tvrdia, že približne 1000 migrantov sa v súčasnosti nachádza v provizórnych táboroch neďaleko severofrancúzskeho prístavného mesta Calais, kam pravidelne prichádza polícia a strháva im stany.Francúzsko a Británia vlani v novembri podpísali dohodu o posilnení hliadok v Lamanšskom prielive. Súčasťou ich výbavy sú aj radary či drony.Mnoho utečencov sa tiež snaží do Británie dostať v kamiónoch smerujúcich cez Eurotunel alebo trajektom z Francúzska.