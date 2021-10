V Lamanšskom prielive zachytili za dva dni vyše 1000 migrantov

Londýn 10. októbra (TASR) – Británia za dva dni zachránila alebo zachytila celkovo 1115 migrantov pokúšajúcich sa dostať do krajiny cez Lamanšský prieliv. Oznámilo to v nedeľu britské ministerstvo vnútra, informuje agentúra AFP.



Rastúce počty migrantov, ktorí sa vydávajú cez prieliv v malých člnoch, prispeli k stúpajúcemu napätiu medzi Spojeným kráľovstvom a Francúzskom po vystúpení Británie z EÚ (brexit).



V sobotu britské úrady hlásili záchranu 491 ľudí pri 17 operáciách, pričom v piatok na mori zachytili 624 ľudí počas 23 zásahov. Francúzske úrady v týchto dvoch dňoch zabránili ďalším 414 migrantom dostať sa do Británie.



Britská vláda je odhodlaná vyriešiť "neprijateľný nárast nebezpečných preplávaní" cez Lamanšský prieliv, uviedol Dan O'Mahoney, ktorý vedie tím britského ministerstva vnútra poverený znížením počtu prichádzajúcich migrantov. Podľa jeho slov viedlo doterajšie cielené úsilie od začiatku roka k takmer 300 zatknutiam a zabránilo vyše 13.500 migrantom v pokuse vydať sa na plavbu.



Z bilancie britskej tlačovej agentúry PA vyplýva, že tento rok sa do Spojeného kráľovstva cez Lamanšský prieliv dostalo už viac než 17.000 migrantov, čo je vyše dvojnásobok počtu za celý rok 2020.



Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin v sobotu vyzval na migračnú dohodu medzi EÚ a Britániou. Vyzval tiež britskú vládu, aby splnila svoj prísľub zaplatiť Francúzsku 54 miliónov libier (62,7 mil. eur) za posilnenie francúzskych policajných zložiek na pobreží.