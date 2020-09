V Lamanšskom prielive zadržali za jeden deň rekordných 409 migrantov

Londýn 3. septembra (TASR) - Celkove 409 migrantov zadržala v stredu britská pohraničná polícia, keď sa plavili do Británie cez Lamanšský prieliv na malých člnoch. Ide dosiaľ o najvyšší počet zaznamenaný za jediný deň.



Informovala o tom spravodajská televízia Sky News s odvolaním sa na tlačovú agentúru Press Association (PA).



Predchádzajúci rekord bol zaznamenaný 6. augusta, keď sa na britské pobrežie dostalo 235 migrantov za deň.



Celkový počet migrantov, ktorým sa tento rok podarilo prísť do Spojeného kráľovstva cez Lamanšský prieliv, tak stúpol na viac ako 5600.



Podľa PA polícia zastavila stovky osôb, niektorým pasažierom sa pred zadržaním podarilo dostať na pobrežie anglického grófstva Kent.



Do prístavu v Kente privážali počas dňa veľké množstvo migrantov. Ich počet bol taký vysoký, že desiatky z nich strávili v prístave hodinu na člnoch pohraničnej polície, kým im bolo umožnené vystúpiť.



Britská ministerka vnútra Priti Patelová nedávno avizovala, že uzavrie Lamanšský prieliv pre migrantov.



Britské ministerstvo obrany v pondelok potvrdilo, že armádne bezposádkové lietadlo Watchkeeper, používané v Afganistane, bude po prvý raz monitorovať plavidlá s migrantmi v Lamanšskom prielive.