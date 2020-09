V Lamanšskom prielive zadržali 416 migrantov

Londýn 3. septembra (TASR) - Celkove až 416 migrantov sa v stredu preplavilo na malých člnoch cez Lamanšský prieliv do Spojeného kráľovstva. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na vládne zdroje.



Britská pohraničná polícia riešila dovedna 28 incidentov. Týkali sa 416 ľudí, ktorí dorazili na britské pobrežie na malých člnoch, uviedli príslušné zdroje.



Spravodajská televízia Sky News s odvolaním sa na tlačovú agentúru Press Association (PA) ešte v stredu informovala, že v Lamanšskom prielive zadržali 409 migrantov - najviac za jediný deň.



Britské ministerstvo vnútra informovalo parlament, že pobrežná stráž iba v stredu ráno zachránila na britskej strane Lamanšského prielivu najmenej 34 migrantov.



Podľa britského rezortu vnútra francúzske úrady tento rok zadržali pri pokuse dostať sa nelegálne zo severu Francúzska do južného Anglicka viac ako 3000 ľudí. Len v stredu ich bolo najmenej 84.



Podľa oficiálnych údajov sa tento rok na stovkách malých člnoch preplavilo cez Lamanšský prieliv do Spojeného kráľovstva viac ako 5000 ľudí.